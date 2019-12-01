Brindan capacitación a padres de familia sobre salud de estudiantes

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de proporcionar a las y los padres de familia la información sobre la estrategia coordinada entre dependencias estatales y Gobierno Federal “Vive Saludable, Vive Feliz”, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, en conjunto con su equipo de trabajo, brindaron una capacitación virtual sobre el tema.

Esta campaña, detalló Martha Soto, tiene el objetivo de prevenir sobrepeso, obesidad y desnutrición así como promover estilos de vidas saludables; por ello, se visitan todas las escuelas del Estado para medir peso y talla de niñas, niños y adolescentes, revisar su salud visual y bucal. Hasta ahora, añadió, se han visitado cerca de mil instituciones, y del 12 de enero al 12 de marzo dará inicio la tercera etapa para visitar las escuelas faltantes.

“Las jornadas buscan promover estilos de vidas saludables mediante intervenciones educativas y de promoción. Un componente fundamental de estas, son las pláticas de promoción de la salud, diseñadas para informar, motivar y empoderar a niños y niñas en temas de alimentación saludable y sostenible, etiquetado frontal, prevención de sobrepeso, obesidad y desnutrición, e importancia de la actividad física”, señaló.

“Vive Saludable, Vive Feliz” une esfuerzos de la SEDEQ, la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Querétaro, la Secretaría de Salud estatal (SESEQ), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para llevar jornadas de salud a las escuelas primarias públicas de todo el país.