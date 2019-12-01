Beneficiará Usebeq a estudiantes de 281 escuelas de la Sierra Gorda con útiles escolares 

Beneficiará Usebeq a estudiantes de 281 escuelas de la Sierra Gorda con útiles escolares 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 10:32:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía informó que 281 escuelas de la Sierra Gorda  serán beneficiadas con el programa de útiles y uniformes escolares para los estudiantes de nivel básico, los cuales se comenzarán a repartir a partir del 1 de septiembre por los directores de los centros educativos a los padres de familia.

Explicó que 16 mil 238 niños de nivel básico de escuelas adscritas a Usebeq y al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) de los municipios de serranos recibirán útiles escolares de acuerdo a los requeridos por la Secretaría de Educación Pública federal.

“Tenemos un buen inicio de ciclo escolar, iniciamos el 1 de septiembre, estamos preparando todo el inicio; esto nos lleva a una preparación, una planeación, a la revisión todas las necesidades y como a sido la instrucción del gobernador (Mauricio Kuri González), vamos a fortalecer los programas estatales con recursos estatales que es el tema de útiles y uniformes deportivos que serán entregadas por los directivos a los padres de familia”, dijo.

Mencionó que se trabaja de la mano con padres de familia y directivos de escuelas para conocer las necesidades de cada, por lo que han generado apoyos en materia de herramientas educativas, así como materiales para el equipamiento de los inmuebles.

“Hemos hecho varias entregas de equipamiento, hicimos entrega en los meses de marzo, mayo y en junio fue la última entrega, hemos atendido en esta zona de la sierra a 119 escuelas”.

Reconoció que se han invertido más de 18 millones de pesos en construcción en beneficio de la educación, ya que actualmente se están realizando tres obras y hay dos más en proceso de licitación.

“Nosotros también hemos estado atendido obras, ahorita traemos más de 30 planteles atendidos en modificación de espacios, y eso es, por qué a veces el mantenimiento no se ha dado en tiempo y se llega a deteriorar el inmueble, entonces tenemos que entrar nosotros”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Alerta la SSP Michoacán sobre fraudes con aplicaciones de préstamos
Condenan a hombre por secuestrar y extorsionar a dos hermanos en Tacámbaro, Michoacán
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones en casos de alto impacto
Más información de la categoria
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Mujer arrastra a un perrito amarrado con su automóvil en la carretera Morelia–Quiroga; Fiscalía investiga caso por maltrato animal
Comentarios