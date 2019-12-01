Beca Rita Cetina, para 300 mil niñas: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- Más de 300 mil niñas que cursan la primaria y secundaria en escuelas públicas de Michoacán tienen acceso a la Beca Rita Cetina, un apoyo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contribuir a la economía familiar y favorecer la permanencia escolar, compartió Gaby Molina, el marco del Día Internacional de la Niña.

La presidenta de PAR:ES destacó la importancia de garantizar condiciones para que todas las niñas ejerzan su derecho a la educación y tengan un futuro con bienestar, en ese sentido, recordó que el próximo 26 de octubre iniciará un nuevo periodo de registro para dicha beca, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas que aún no cuentan con el apoyo.

Gaby Molina puntualizó que el trámite estará disponible hasta el 6 de noviembre en el portal oficial www.becaritacetina.gob.mx, mediante una cuenta Llave MX. Se recomienda a las familias preparar con anticipación la CURP de la o el estudiante, la clave del centro de trabajo de la escuela y los datos y documentos requeridos de la madre, padre o tutor, para realizar el proceso oportunamente.

La incorporación de este nivel educativo a una beca universal representa un avance para que más familias cuenten con recursos destinados a útiles y uniformes escolares. Durante esta semana continúan los pagos correspondientes para quienes ya cuentan con este apoyo, por lo que es importante que madres, padres y tutores se mantengan atentos a la información oficial sobre los depósitos y los procesos de incorporación.

“Debemos mantener el trabajo para garantizar los derechos de las niñas. Tienen derecho a vivir sin violencia, a crecer sin miedo y a descubrir, a través de la educación, que su origen no determina sus posibilidades. Porque cuando una niña aprende, piensa y ejerce sus derechos, no solo transforma su propia vida: también abre caminos para construir una sociedad más justa, libre e igualitaria”, expresó Gaby Molina en el marco de la conmemoración.