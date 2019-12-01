Avanza al 41% cobertura de asambleas de la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Esta semana continuarán en todo el estado las asambleas informativas de la Beca Gertrudis Bocanegra, con la cual se beneficiará a 98 mil 569 estudiantes de 121 instituciones públicas de educación superior, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Iemsysem destacó que las asambleas han avanzado favorablemente en institutos tecnológicos federales y descentralizados, universidades públicas, escuelas Normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), alcanzando hasta el momento un 41 por ciento de cobertura, es decir 41 mil 336 estudiantes. Para esta semana, agregó, continuarán en los institutos tecnológicos de Lázaro Cárdenas, La Piedad y Morelia, así como en la Universidad Politécnica de Uruapan, el IMCED, subsedes de la UPN y escuelas y facultades de la UMSNH.

Asimismo, informó se trabaja en coordinación con el Instituto del Transporte para garantizar rutas, horarios y condiciones óptimas del servicio de movilidad, a fin de que las y los jóvenes beneficiarios cuenten con traslados seguros y eficientes durante su formación profesional.

Finalmente, precisó que el registro oficial para acceder a la Beca Gertrudis Bocanegra se realizará del 15 al 21 de diciembre a través del portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx. Este apoyo fortalecerá la política educativa que apuesta por la igualdad de oportunidades y el bienestar de las juventudes michoacanas.

Sosa Olmeda explicó que esta beca forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y que otorgará a partir de marzo un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de instituciones públicas de nivel superior, con el propósito de reducir la desafiliación escolar e impulsar su permanencia académica.