Autoridades del CECyTEQ y Universidad Atenas firman convenio de colaboración en Querétaro

Autoridades del CECyTEQ y Universidad Atenas firman convenio de colaboración en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 21:17:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), David Chaparro Aguilar y la rectora de la Universidad Atenas, Nohemí Viridiana Cerecedo Cornejo, firmaron un convenio de colaboración para la organización, fortalecimiento y desarrollo de programas de ambas instituciones, así como el apoyo académico de la docencia, extensión universitaria, investigación, difusión de la cultura, inclusión y derechos humanos.

Los programas beneficiarán a cada institución, sus respectivos agremiados y comunidades, como es el caso de las becas académicas que dispone la Universidad Atenas para que el personal del CECyTEQ y sus familiares en línea directa, realicen su educación media, educación superior, cursos o diplomados, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), en modalidad mixta (presencial matutina o sabatina) y modalidad no escolarizada (en línea).

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), David Chaparro Aguilar y la rectora de la Universidad Atenas, Nohemí Viridiana Cerecedo Cornejo, firmaron un convenio de colaboración para la organización, fortalecimiento y desarrollo de programas de ambas instituciones, así como el apoyo académico de la docencia, extensión universitaria, investigación, difusión de la cultura, inclusión y derechos humanos.

Los programas beneficiarán a cada institución, sus respectivos agremiados y comunidades, como es el caso de las becas académicas que dispone la Universidad Atenas para que el personal del CECyTEQ y sus familiares en línea directa, realicen su educación media, educación superior, cursos o diplomados, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), en modalidad mixta (presencial matutina o sabatina) y modalidad no escolarizada (en línea).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Del aplauso al ridículo: la primera gran detención de Sheinbaum termina en manos de EEUU tras fugarse a la GN en México; traficante chino manejaba 150 millones de dólares para cárteles de todo el mundo
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Claudia Sheinbaum refrenda compromiso de ayudar a las y los afectados por las lluvias desde Puebla
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Comentarios