Autoridades del CECyTEQ y Universidad Atenas firman convenio de colaboración en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), David Chaparro Aguilar y la rectora de la Universidad Atenas, Nohemí Viridiana Cerecedo Cornejo, firmaron un convenio de colaboración para la organización, fortalecimiento y desarrollo de programas de ambas instituciones, así como el apoyo académico de la docencia, extensión universitaria, investigación, difusión de la cultura, inclusión y derechos humanos.

Los programas beneficiarán a cada institución, sus respectivos agremiados y comunidades, como es el caso de las becas académicas que dispone la Universidad Atenas para que el personal del CECyTEQ y sus familiares en línea directa, realicen su educación media, educación superior, cursos o diplomados, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), en modalidad mixta (presencial matutina o sabatina) y modalidad no escolarizada (en línea).

