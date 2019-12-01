Atlético Morelia-UMSNH varonil ya se alista para la liguilla

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Luego de cerrar como líder del Grupo 11 una intensa temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil se prepara para su segunda liguilla consecutiva, y descansar en la última jornada de la fase regular será de gran ayuda en la planeación del equipo.

“Sabemos que el cierre del torneo ha sido intenso, de hecho, tuvimos algunas lesiones al final, estaremos trabajando para recuperar esos lesionados para llegar al primer partido de los dieciseisavos de final completos y estaremos trabajando en temas de fuerza, de velocidad, aparte de la idea del equipo”, comentó Gustavo Farías, técnico del equipo.

Con el objetivo de no perder ritmo y mantener la inercia ya en la ‘fiesta grande’, además de continuar con los entrenamientos, los Zorros pretenden tener encuentros de preparación.

“No bajaremos la guardia, no descansaremos, buscaremos algunos partidos amistosos que están por confirmarse, pero todo esto pensando en la liguilla”, agregó el estratega nicolaita.

Ahora, la escuadra de la UMSNH esperará a que termine la fase regular para conocer a su rival en los dieciseisavos de final. Cabe recordar que en su segunda temporada en la Liga TDP, y a falta de que se dispute la última fecha, terminó en lo más alto del sector 11 con 52 puntos siendo el equipo con más triunfos con 17, el club con menos derrotas con dos y la mejor ofensiva con 66 goles.