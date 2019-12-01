Atlético Morelia-UMSNH se alista para la Copa Metropolitana

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana sigue con su preparación rumbo a la nueva temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y como parte de ese proceso participará en la Copa Metropolitana, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en el Estadio de Tecámac del Estado de México.
Dicho certamen servirá para medir el nivel que tiene el equipo, así lo manifestó el técnico Gustavo Farías.
La Copa Metropolitana, precisó que, reúne a equipos de Tercera División, Segunda Premier y Segunda Serie B, son equipos muy bien posicionados. “Nosotros estaremos enfrentando a Héroes de Zaci, que es un equipo que tiene ya su currículum dentro de la Segunda División y también vamos a enfrentar a Ecatepec de la TDP, que nos van a complicar el panorama, pero que nos van a dejar mucho aprendizaje, eso nos va a dar ya un parámetro a casi tres semanas de arrancar la Tercera División”.
Farías Echenique dio un panorama de lo que ha sido esta etapa de preparación de cara a lo que será la segunda campaña del cuadro nicolaita en la Liga TDP.
“Ya llevamos cinco semanas de pretemporada y ha sido un largo aprendizaje, el equipo trabaja muy bien, con muchas ganas, hay que reconocer que compaginar al equipo no es sencillo, nos vamos a enfrentar contra algunos equipos que van a venir con plantel similar al año anterior, entonces eso les da un plus por el proceso que van llevando”.
Nosotros, dijo, al dejar salir ocho o nueve jugadores nos cambia la plantilla, pero tenemos talento y calidad, no podemos asegurar resultados, pero vamos a apuntar a lo más grande que hay en el torneo.
Finalmente, el estratega de los Zorros aseguró que los registros de cara a la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP siguen abiertos, por lo que no descarta que todavía puedan incorporarse nuevos elementos a la plantilla, además de que siguen observando a los jugadores que se tienen actualmente.
“Estamos conociendo a todos los futbolistas que tenemos, no queremos dejar de darle oportunidad a todos para que se muestren y para poder redondear un equipo de entre 30 y 40 jugadores. Todavía no está cerrado el plantel, estamos en espera de más futbolistas que lleguen a probarse, de algunos que tienen experiencia profesional, Atlético Morelia también nos mandará algunos futbolistas, entonces todavía no se cierra y estamos en espera de que podamos terminar ese proceso”.
Cabe recordar que, el Atlético Morelia-UMSNH ha tenido hasta el momento dos compromisos de preparación, en el primero, que se dividió en dos partidos, derrotó 4-1 y 4-0 a Fundadores de Querétaro, y en el segundo empató 1-1 con Titanes en Querétaro.