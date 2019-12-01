Atlético Morelia-UMSNH lidera el Grupo 11 de la Liga TDP  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 16:16:30
Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana está en la más alto del Grupo 11 de la Liga de Tercera División (Profesional), y presume de ser la mejor ofensiva del sector y el jugador nicolaita Cristian Castro marcha como el mejor goleador. 

Después de seis jornadas disputadas, los Zorros cuentan con cuatro victorias, que han conseguido de forma consecutiva, dos derrotas y, hasta el momento, no han empatado, con lo que acumulan 12 puntos, mismos que H20 Purépechas, pero con mejor diferencia de goles, lo que los sitúa como punteros del sector. 

El cuadro nicolaita arrancó la campaña perdiendo 3-1 ante Deportivo Zitácuaro y 3-2 ante Bucaneros, sin embargo, después llegaron las victorias de 3-2 sobre Halcones FC, 3-2 sobre La Piedad, 5-0 sobre Atlético Valladolid y 7-0 en el más reciente sobre Furia Azul. 

Con estos resultados, el representativo de la Casa de Hidalgo ha marcado 21 anotaciones, con lo que presume de ser la mejor ofensiva del sector, y ha recibido 10, lo que deja una diferencia de +11.    

Además, Cristian Castro ‘El Tigre’ marcha como líder de goleo del grupo con 10 tantos, a cuatro de su más cercano perseguidor, promediando un festejo cada 54 minutos y colocándose en el quinto lugar a nivel nacional. 

Cabe mencionar que, el también capitán del Atlético Morelia-UMSNH buscará refrendar su campeonato de goleo, pues la campaña anterior obtuvo ese galardón al marcar 25 veces en 26 partidos.

