Atlético Morelia-UMSNH califica a las semifinales de la Copa Metropolitana 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 18:15:30
Tecámac, Estado de México, a 15 de agosto de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana certificó su calificación a las semifinales de la Copa Metropolitana 2025, luego de que este viernes remontó y ganó 2-1 a un equipo poblano que participa en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) en el encuentro desarrollado en el Estadio Tecámac. 

El conjunto poblano se puso en ventaja muy temprano en el partido, pero los Zorros reaccionaron e igualaron antes del descanso con un gol de cabeza de Cristian “El Tigre” Castro y ya en el complemento Osvaldo Torres firmó la voltereta y dejó el marcador definitivo. 

Cabe recordar que, en su primer partido en esta competencia, el cuadro nicolaita igualó 2-2 y posteriormente se impuso 5-4 en penales, por lo que aseguró su presencia en la siguiente fase, aunque falta que termine la primera ronda para conocer a su rival. 

Será el domingo a las 9:00 horas cuando el representativo de la Máxima Casa de Estudios se juegue el pase a la final y en caso de avanzar ese mismo día pelearía por el título.

