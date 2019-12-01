Atienden a jóvenes estudiantes intoxicadas tras ingerir sustancia desconocida

Atienden a jóvenes estudiantes intoxicadas tras ingerir sustancia desconocida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 22:42:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - La mañana de este jueves se vio alertada la comunidad estudiantil de la preparatoria ICEP luego de que 2 jóvenes presentaran síntomas de intoxicación dentro del plantel.

Los sucesos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en las instalaciones de la preparatoria ICEP en la colonia centro de este puerto. Estudiantes mencionan que dentro de los baños del segundo piso se comenzaron a escuchar gritos de dos alumnas; de inmediato maestros y directivos se dirigieron al baño, en donde localizaron a dos alumnas, las cuales presentaban síntomas de intoxicación, al parecer por haber ingerido algún tipo de estupefaciente. Las alumnas presentaban vómito, mareo, euforia, entre otros síntomas.

Los maestros alertaron a la brevedad a los servicios de emergencia; elementos paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil Municipal arribaron a la preparatoria, en donde brindaron las primeras atenciones, para posteriormente trasladar a los alumnos a un centro médico en el reporte como estables.

De inmediato, autoridades estudiantiles comenzaron una campaña de concientización sobre el uso de sustancias ilícitas, así como los canales para pedir ayuda.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGE refuerza pesquisas por agresión en contra de la Policía Municipal en Uruapan
Rescatan a dos perros víctimas de maltrato durante cateo en Morelia
Ultiman a hombre tras ataque armado en Tlaxcala; la víctima, iba acompañado de una mujer y una menor de edad
Escalan protestas por desaparecidos de Peribán, Michoacán: incendian vehículos en la carretera a Tocumbo para exigir su aparición
Más información de la categoria
Empresarios de Uruapan, Michoacán, le dan la espalda al alcalde Carlos Manzo: lo acusan de gobernar con miedo y le exigen responsabilidad
Revela EEUU pacto entre exalcaldesa de Rosarito, hoy diputada federal, y operadores de Sinaloa: Dio puestos y seguridad, y participó en red de lavado y extorsión
Escalan protestas por desaparecidos de Peribán, Michoacán: incendian vehículos en la carretera a Tocumbo para exigir su aparición
Crimen reta a nuevo jefe militar de la Tierra Caliente de Michoacán, con atentados contra Alcaldesa y excandidato, y ataque a helicóptero del Ejército
Comentarios