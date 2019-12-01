Atienden a jóvenes estudiantes intoxicadas tras ingerir sustancia desconocida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 22:42:27

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - La mañana de este jueves se vio alertada la comunidad estudiantil de la preparatoria ICEP luego de que 2 jóvenes presentaran síntomas de intoxicación dentro del plantel.

Los sucesos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en las instalaciones de la preparatoria ICEP en la colonia centro de este puerto. Estudiantes mencionan que dentro de los baños del segundo piso se comenzaron a escuchar gritos de dos alumnas; de inmediato maestros y directivos se dirigieron al baño, en donde localizaron a dos alumnas, las cuales presentaban síntomas de intoxicación, al parecer por haber ingerido algún tipo de estupefaciente. Las alumnas presentaban vómito, mareo, euforia, entre otros síntomas.

Los maestros alertaron a la brevedad a los servicios de emergencia; elementos paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil Municipal arribaron a la preparatoria, en donde brindaron las primeras atenciones, para posteriormente trasladar a los alumnos a un centro médico en el reporte como estables.

De inmediato, autoridades estudiantiles comenzaron una campaña de concientización sobre el uso de sustancias ilícitas, así como los canales para pedir ayuda.