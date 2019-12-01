¡Atención nicolaitas! Módulos del Programa D4TA llegan a Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora

¡Atención nicolaitas! Módulos del Programa D4TA llegan a Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:42:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Para acercar los beneficios del Programa D4TA Datos Gratis a todas las regiones del estado, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) invita a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a conocer y acudir a las sedes habilitadas en el interior del estado para recoger y activar su chip con internet gratuito.

Estas sedes ahora permitirán a las y los jóvenes nicolaitas de Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora realizar el trámite de manera ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse a la capital, facilitando así su acceso a herramientas digitales para el desarrollo académico. A través de las Unidades Regionales de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) podrán recoger su chip hasta el viernes 27 de marzo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

En Lázaro Cárdenas, la unidad se ubica en Andador Coahuila S/N, colonia 1er Sector. En Uruapan, en la calle Yucatán 9 A, esquina California, colonia Ramón Farías. Mientras que en Zamora, el punto de atención se encuentra en Francisco J. Mújica 597, colonia Jardines de Catedral.

Asimismo, en Morelia, los centros de entrega ubicados en Ceconexpo, Secretaría de Turismo (Sectur), Comisión Forestal del Estado (Cofom), Plaza U y Teatro Ocampo continúan operando hasta el viernes 27 de marzo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Las y los estudiantes deben presentar original y copia de INE, CURP y comprobante de inscripción, credencial de estudiante o carga de materias (portal SIIA). En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de su padre, madre o tutor, con la documentación correspondiente del beneficiario y de su acompañante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen dos por delitos contra la salud, tras cateos en El Marqués, Querétaro
Explota gasera en Chalco, Estado de México
Denuncian presunto abuso policial en Coyoacán contra joven jardinero
Joven pierde la vida al ser arrollado por el tren en Tlalnepantla, Estado de México
Más información de la categoria
“Vamos a casa”: La madre buscadora Ceci Flores asegura haber hallado los restos de su hijo tras casi 7 años de búsqueda
Aprobados en encuesta, reprobados en la realidad: la paradoja de los alcaldes de Uruapan, Zamora y Zacapu, municipios gobernados por el caos
¿Qué es “incel”? La oscura subcultura digital ligada al adolescente que asesinó a dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Investiga la FGR el robo de una pipa de PEMEX que transportaba más de 31 mil litros de combustible en la localidad de Capácuaro en Uruapan, Michoacán
Comentarios