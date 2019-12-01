¡Atención nicolaitas! Módulos del Programa D4TA llegan a Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Para acercar los beneficios del Programa D4TA Datos Gratis a todas las regiones del estado, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) invita a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a conocer y acudir a las sedes habilitadas en el interior del estado para recoger y activar su chip con internet gratuito.

Estas sedes ahora permitirán a las y los jóvenes nicolaitas de Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora realizar el trámite de manera ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse a la capital, facilitando así su acceso a herramientas digitales para el desarrollo académico. A través de las Unidades Regionales de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) podrán recoger su chip hasta el viernes 27 de marzo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

En Lázaro Cárdenas, la unidad se ubica en Andador Coahuila S/N, colonia 1er Sector. En Uruapan, en la calle Yucatán 9 A, esquina California, colonia Ramón Farías. Mientras que en Zamora, el punto de atención se encuentra en Francisco J. Mújica 597, colonia Jardines de Catedral.

Asimismo, en Morelia, los centros de entrega ubicados en Ceconexpo, Secretaría de Turismo (Sectur), Comisión Forestal del Estado (Cofom), Plaza U y Teatro Ocampo continúan operando hasta el viernes 27 de marzo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Las y los estudiantes deben presentar original y copia de INE, CURP y comprobante de inscripción, credencial de estudiante o carga de materias (portal SIIA). En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de su padre, madre o tutor, con la documentación correspondiente del beneficiario y de su acompañante.