Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- En sesión permanente extraordinaria del Consejo Universitario, el doctor Miguel Ángel Villa Álvarez asumió la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por un periodo de cuatro años, tras la renuncia de la doctora Yarabí Ávila González, como rectora de la Máxima Casa de Estudios del estado.

Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de la institución y dando seguimiento al proceso de elección de rectora o rector de la UMSNH, la coordinadora de la Comisión Especial para este fin, Rosa Vanessa Sánchez Ojeda, hizo del conocimiento del pleno que en sesión de dicho órgano colegiado celebrada el día 26 de noviembre, y una vez recibida y analizada la integración definitiva del cuarteto de candidatas y candidatos derivado de la jornada de auscultación universitaria realizada el pasado 25 de noviembre.

La Comisión procedió a dar continuidad al procedimiento electivo y realizar la votación correspondiente, “como resultado de dicho procedimiento y virtud de haber obtenido una votación unánime de un total de siete votos, lo cual cubre el requisito de mayoría especial exigida por el Artículo 13 del Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, este órgano colegiado emite la siguiente resolución: Designar al doctor Miguel Ángel Villa Álvarez como rector de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sin otro particular, solicito se sirva tener por formalmente comunicada la determinación de este órgano colegiado y proceder conforme a las atribuciones del Consejo Universitario”, precisó.

Posterior a ello, hizo uso de la palabra la doctora Yarabí Ávila González, para presentar su renuncia ante el Consejo Universitario, por lo que apegados a la normativa universitaria, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, asumió la encargatura del despacho de Rectoría y por tanto, la presidencia del máximo órgano de gobierno de la institución, quien manifestó ante el pleno que en virtud de lo dado a conocer por la Comisión Especial para la Elección de Rectora o Rector de la UMSNH y ante la renuncia de la doctora Yarabí Ávila a la Rectoría.

“Pongo a su consideración de este Consejo que toda vez que existe un rector designado por la Comisión correspondiente, éste asuma de manera inmediata la titularidad de la Rectoría y entre en pleno ejercicio de sus funciones con fundamento y en estricto apego a lo dispuesto al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en concordancia con el Artículo 34, fracción primera del Estatuto Universitario, lo anterior con la finalidad de garantizar la continuidad institucional, preservar la estabilidad y la gobernabilidad universitaria”.

Posterior a la votación de las y los consejeros, fue aprobado por mayoría la entrada inmediata en funciones del rector previamente designado por la Comisión Especial, por lo que el doctor Miguel Ángel Villa Álvarez tomó protesta como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por un periodo de cuatro años, del 26 de noviembre de 2026 al 25 de noviembre del 2030.

En este marco, el rector Miguel Ángel Villa emitió un mensaje en el que manifestó su profunda gratitud a la comunidad nicolaita, tras señalar que asume con respeto, con humildad y responsabilidad este gran momento histórico. “La jornada de auscultación que vivimos ayer en nuestra Universidad representa un momento significativo de esa responsabilidad colectiva. Fue un ejercicio en el que la comunidad universitaria hizo escuchar su voz y participó en un proceso que forma parte de nuestra vida institucional. Porque la autonomía adquiere sentido cuando se traduce en participación, pluralidad, libertad de expresión y respeto a las distintas formas de pensar”.

El rector señaló que la Casa de Hidalgo tiene una historia de pensamiento crítico, libertad y compromiso con la sociedad. “Honrar esa tradición significa entender que nuestras diferencias no deben separarnos de nuestra responsabilidad común: preservar la Universidad, fortalecer sus instituciones y mantener vivo su carácter público”.

Tras presentar su renuncia, la doctora Yarabí Ávila González, compartió que desde el primer momento en que asumió la responsabilidad de conducir los destinos de la UMSNH, tuvo muy claro que su propósito no sería ocupar un cargo, sino construir una institución diferente. “Nunca quise ser mejor que otros, ni que nadie. Sólo dar mi mejor versión para esta Institución que me formó en sus históricas aulas. Fijé como meta que mi paso por la Rectoría no se midiera por el tiempo de permanencia, sino por la profundidad de las transformaciones alcanzadas y por las oportunidades que pudiéramos construir para las futuras generaciones”.

Sé que juntas y juntos, añadió, hemos construido una Universidad diferente. Más allá de las posiciones radicales, que sirven para entender que nuestra institución es una institución viva, me quedo con lo que hemos logrado y la justicia que hemos alcanzado durante estos casi cuatro años de trabajo intenso, apasionado y decidido, pese a las adversidades institucionales externas a las que hemos tenido que enfrentarnos con determinación y arrojo, con la cabeza de frente, porque considero que las cosas que hemos hecho han sido por el bien de esta grandiosa institución.

“Llegué a la Rectoría con sueños, convicciones y enormes desafíos. Me voy con la satisfacción de haber contribuido, junto a miles de nicolaitas, a escribir un capítulo trascendental en la historia de nuestra Universidad. Que se escuche fuerte y claro: hoy la Universidad, no es la misma de hace cuatro años”.

Indicó que, después de 109 años de historia de la Universidad Michoacana, las y los nicolaitas han sido protagonistas de un ejercicio democrático inédito para la renovación de la Rectoría, en el que estudiantes, docentes y trabajadores administrativos tuvieron la oportunidad de expresar su voluntad.

Ávila González agradeció a las y los alumnos, profesores y personal administrativo por construir juntas y juntos una mejor Universidad. “Nunca aspiré a ser indispensable; más bien, busqué que las transformaciones fueran irreversibles. Seguramente quedaron desafíos pendientes, porque ninguna obra humana es perfecta y porque una institución de esta grandeza siempre tendrá nuevos horizontes por alcanzar. Corresponderá a quienes continúen esta encomienda construir sobre lo alcanzado, corregir lo necesario y seguir engrandeciendo. Si me lo permiten quiero pedirles que sigan luchando y defendiendo los derechos de nuestra gloriosa Universidad, no bajar los brazos y continuar demostrando esta fortaleza que tenemos como universitarios”, afirmó la exrectora.