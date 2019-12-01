Arranca séptima edición del Coloquio Internacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Corregidora

Corregidora, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, inauguró la séptima edición del Coloquio Internacional de Turismo bajo el eje temático “Transformación Sostenible", mismo que tiene como propósito acercar a estudiantes, docentes, prestadores de servicios turísticos y público interesado, a un espacio de reflexión académica donde especialistas nacionales e internacionales comparten perspectivas, experiencias y conocimientos que enriquecen la comprensión del turismo y su impacto futuro.

Durante su mensaje inaugural, Alberto Lugo destacó la relevancia de analizar el turismo desde una visión integral en la que la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y la justicia social se conviertan en principios centrales para la toma de decisiones.

“Como Universidad, tenemos la responsabilidad de formar profesionistas capaces de transformar su entorno. Apostar por un turismo sostenible es apostar por un modelo de desarrollo que respete a las comunidades, impulse la economía local y promueva un futuro equilibrado para las nuevas generaciones”, expresó.

Este coloquio se realiza en concordancia con la visión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Turismo para 2025, que reconoce su potencial transformador como un agente de cambio positivo. No obstante, para alcanzar ese impacto es necesario ir más allá del crecimiento económico: se requiere gobernanza sólida, planificación estratégica, evaluación continua y la definición de prioridades alineadas a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

La séptima edición de este coloquio refuerza la vocación de la UTC por impulsar espacios académicos de reflexión y construcción de conocimiento, contando con la participación de la coordinadora general del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) en la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, Juliette Rojo Hernández; el director de Promoción Turística de Corregidora, Luis Guillermo Ugalde Sánchez, y la directora de Vinculación de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro, Gitzel Botello Rubio.