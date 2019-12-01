Aprende a transformar espacios y despertar emociones con la luz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:26:02

Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto del 2025.- La luz es mucho más que un recurso funcional: es una herramienta capaz de transformar espacios, crear atmósferas y despertar emociones.

Consciente del impacto del diseño lumínico en la arquitectura, el arte y la vida cotidiana, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece su Diplomado en Diseño de Iluminación, una propuesta académica que combina creatividad, tecnología y conocimiento técnico.

¿Qué es el Diplomado en Diseño de Iluminación?

Es un programa de Educación Continua de la UAG dirigido a profesionales del diseño, la arquitectura, el interiorismo, la ingeniería y carreras afines, que deseen profundizar en los fundamentos, técnicas y herramientas del diseño lumínico.

Este diplomado te brinda las competencias necesarias para diseñar soluciones de iluminación eficientes, innovadoras y estéticamente impactantes.

A lo largo del curso, los participantes exploran aspectos clave como la luz natural y artificial, el análisis de materiales, normativas internacionales, luminotecnia, sistemas de control y eficiencia energética, así como el manejo de software especializado.

¿Por qué estudiar este diplomado?

Porque la iluminación se ha convertido en un elemento estratégico en el diseño de interiores y exteriores, con aplicaciones que van desde espacios habitacionales hasta comerciales, culturales, urbanos y escénicos.

Contar con una formación sólida y actualizada en este campo permite destacar en un mercado altamente competitivo y multidisciplinario.

Además, el programa está diseñado por expertos con amplia trayectoria profesional y docente, quienes comparten experiencias reales, casos prácticos y las últimas tendencias del sector.



Una luz que abre puertas profesionales

Al concluir este diplomado, podrás desarrollarte en áreas como:

Diseño arquitectónico de iluminación.

Interiorismo residencial, comercial y corporativo.

Iluminación de espacios escénicos y museográficos.

Consultoría y desarrollo de proyectos lumínicos sustentables.

Diseño urbano y de paisaje con enfoque lumínico.

Al cursar este Diplomado, podrás colaborar con despachos de arquitectura, empresas de iluminación, constructoras, organismos culturales o incluso emprender tu propio estudio de diseño lumínico.



Ilumina tu futuro profesional

El Diplomado en Diseño de Iluminación de la UAG representa una excelente oportunidad para crecer profesionalmente y responder a las exigencias de un mundo donde cada vez se valora más el diseño integral y la experiencia sensorial de los espacios.