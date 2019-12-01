Aprende a transformar espacios y despertar emociones con la luz

Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto del 2025.- La luz es mucho más que un recurso funcional: es una herramienta capaz de transformar espacios, crear atmósferas y despertar emociones.
Consciente del impacto del diseño lumínico en la arquitectura, el arte y la vida cotidiana, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece su Diplomado en Diseño de Iluminación, una propuesta académica que combina creatividad, tecnología y conocimiento técnico.
¿Qué es el Diplomado en Diseño de Iluminación?
Es un programa de Educación Continua de la UAG dirigido a profesionales del diseño, la arquitectura, el interiorismo, la ingeniería y carreras afines, que deseen profundizar en los fundamentos, técnicas y herramientas del diseño lumínico.
Este diplomado te brinda las competencias necesarias para diseñar soluciones de iluminación eficientes, innovadoras y estéticamente impactantes.
A lo largo del curso, los participantes exploran aspectos clave como la luz natural y artificial, el análisis de materiales, normativas internacionales, luminotecnia, sistemas de control y eficiencia energética, así como el manejo de software especializado.
¿Por qué estudiar este diplomado?
Porque la iluminación se ha convertido en un elemento estratégico en el diseño de interiores y exteriores, con aplicaciones que van desde espacios habitacionales hasta comerciales, culturales, urbanos y escénicos.
Contar con una formación sólida y actualizada en este campo permite destacar en un mercado altamente competitivo y multidisciplinario.
Además, el programa está diseñado por expertos con amplia trayectoria profesional y docente, quienes comparten experiencias reales, casos prácticos y las últimas tendencias del sector.
Una luz que abre puertas profesionales
Al concluir este diplomado, podrás desarrollarte en áreas como:
- Diseño arquitectónico de iluminación.
- Interiorismo residencial, comercial y corporativo.
- Iluminación de espacios escénicos y museográficos.
- Consultoría y desarrollo de proyectos lumínicos sustentables.
- Diseño urbano y de paisaje con enfoque lumínico.
Al cursar este Diplomado, podrás colaborar con despachos de arquitectura, empresas de iluminación, constructoras, organismos culturales o incluso emprender tu propio estudio de diseño lumínico.
Ilumina tu futuro profesional
El Diplomado en Diseño de Iluminación de la UAG representa una excelente oportunidad para crecer profesionalmente y responder a las exigencias de un mundo donde cada vez se valora más el diseño integral y la experiencia sensorial de los espacios.