Aprende a transformar espacios para que sean funcionales, estéticos y sostenibles

Guadalajara, Jalisco, 7 de agosto del 2025.- El Diseño de Interiores y el Paisajismo son disciplinas que van más allá de la estética, se trata de crear espacios habitables, funcionales, sostenibles y emocionalmente equilibrados.

Los profesionales en esta área analizan, planifican y transforman entornos, tanto en interiores como en exteriores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece la Licenciatura en Diseño de Interiores y Paisajismo, una carrera que forma expertos capaces de intervenir espacios desde una perspectiva integral, combinando conocimientos técnicos, artísticos, ambientales y tecnológicos.



¿Qué hace un Diseñador de Interiores?

El Diseñador de Interiores se encarga de planificar, proyectar y ambientar espacios internos.

Su trabajo no solo implica elegir muebles y colores, sino también optimizar la distribución, la iluminación, la acústica y la ergonomía, considerando siempre las necesidades del usuario y el tipo de actividad que se realizará en el lugar.

Entre sus principales actividades se encuentran:

Crear conceptos de diseño adaptados al estilo y uso del espacio.

Seleccionar materiales, texturas, colores e iluminación adecuados.

Proponer soluciones funcionales y estéticas para viviendas, oficinas, hoteles, tiendas o centros educativos.

Desarrollar planos y modelos en 2D y 3D con software especializado como AutoCAD y 3Ds Max.

Supervisar la ejecución de proyectos para asegurar su correcta implementación.



¿Y qué hace un diseñador paisajista?

El Diseñador de Paisajismo se enfoca en el diseño de espacios exteriores como jardines, parques, plazas, patios y áreas verdes urbanas o rurales. Su objetivo es lograr un equilibrio entre funcionalidad, estética y sustentabilidad.

Sus actividades incluyen:

Diseñar entornos exteriores con criterios ecológicos, estéticos y sociales.

Seleccionar vegetación acorde al clima, tipo de suelo y uso del espacio.

Proyectar sistemas de riego, iluminación y circulación peatonal.

Integrar elementos naturales y artificiales como mobiliario, caminos y cuerpos de agua.

Promover el bienestar ambiental mediante soluciones sustentables y de bajo impacto.



Una formación multidisciplinaria en la UAG

La carrera de Diseño de Interiores y Paisajismo en la UAG integra conocimientos de arte, arquitectura, ecología, tecnología, gestión de proyectos y diseño sustentable.

Los estudiantes aprenden a trabajar con software especializado, desarrollan habilidades de visualización espacial, creatividad y análisis crítico, y realizan prácticas profesionales para aplicar lo aprendido en escenarios reales.

Además, cuentan con laboratorios especializados en neurodiseño, corte láser y CNC, lo que fortalece su preparación práctica y tecnológica.



Impacto social y ambiental

Estos profesionales no solo crean espacios agradables, sino que influyen directamente en la experiencia diaria de las personas y en el entorno natural.

Ya sea diseñando un aula funcional, un consultorio cálido, una sala de espera amigable o un parque urbano que favorezca la convivencia, el trabajo del diseñador tiene un impacto tangible en la vida cotidiana.

El Diseñador de Interiores y Paisajismo es un agente de cambio que combina sensibilidad estética, conocimientos técnicos y compromiso con el entorno.

A través de la formación que ofrece la UAG, los futuros profesionistas están preparados para enfrentar los retos del diseño actual y así construir espacios que inspiren, funcionen y respeten el equilibrio con la naturaleza.