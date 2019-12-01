Aprende a diseñar y ejecutar planes estratégicos en administración de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:04:47

Guadalajara, Jalisco, 3 de octubre del 2025.- El sector salud enfrenta retos constantes, como aumento en la demanda de servicios, necesidad de mejorar la calidad en la atención y exigencia de modelos de gestión más eficientes.

En este contexto, la Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de la Salud en línea, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) surge como una oportunidad para formar líderes capaces de transformar organizaciones y garantizar su competitividad en mercados globales.

Este programa tiene una duración de 5 cuatrimestres, el que se cursan 2 materias por periodo, lo que facilita la flexibilidad y el equilibrio con la vida profesional. Cada asignatura se desarrolla en periodos modulares de 7 semanas, lo que permite concentrarse en los contenidos y avanzar con mayor profundidad.

Oportunidades profesionales

El egresado de esta Maestría se convertirá en un profesional preparado para desempeñarse en cargos directivos y gerenciales dentro de hospitales y organizaciones de servicios de salud.

Además, estará capacitado para proponer e implementar proyectos que transformen la calidad de la atención, mejoren la rentabilidad institucional y fortalezcan el posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo.

Asimismo, podrá diseñar y ejecutar planes estratégicos de administración en salud, apoyados en la implementación de tecnologías de información, certificaciones y normativas internacionales.

¿Quién puede estudiar la Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de la Salud en línea?

El programa está dirigido a quienes tienen interés en la gestión de organizaciones de salud y desean impulsar cambios significativos mediante una visión crítica, analítica y creativa.

Además de la preparación académica, los estudiantes recibirán certificados adicionales en áreas clave como Organizaciones de Atención Médica e Innovación en el Cuidado de la Salud, que enriquecen su perfil profesional.



Ventajas

Si estudias la Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de la Salud en línea en la UAG, otro de los beneficios más importantes es la colaboración con Arizona State University (ASU) y Thunderbird School of Global Management, que aportan contenidos de clase mundial a los planes de estudio, lo que amplía la perspectiva internacional del programa.

La UAG complementa esta experiencia con profesores de sólida formación y amplia trayectoria en el sector salud, garantizando una formación de alto nivel académico y práctico.

La Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de la Salud en línea no solo brinda conocimientos técnicos, también fomenta una actitud ética, de calidez y responsabilidad sostenible, cualidades esenciales para liderar equipos y generar impacto positivo en la sociedad.

Da el siguiente paso para transformar tu futuro profesional y el de la atención médica en México y el mundo.