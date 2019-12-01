Apoya Ayuntamiento de Quiroga al Preescolar Indígena “Nueva Creación” con recurso para mejorar sus condiciones

Apoya Ayuntamiento de Quiroga al Preescolar Indígena “Nueva Creación” con recurso para mejorar sus condiciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 20:33:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 2 de octubre de 2025. - Con la convicción de que la educación de la niñez es la base para el desarrollo de un mejor futuro, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, anunció un apoyo económico para el Preescolar Indígena “Nueva Creación”, destinado a mejorar las condiciones en las que las y los pequeños reciben su formación.

Durante el encuentro, la alcaldesa señaló que garantizar espacios dignos para aprender es un compromiso de su gobierno. 

“Porque crecer y aprender en espacios dignos es un derecho de cada niña y niño, hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación en Quiroga. El Ayuntamiento apoyará con una parte de los recursos para cubrir la renta del plantel, con el propósito de que todas las mamás tengan la tranquilidad de que sus hijos cuentan con un espacio seguro y adecuado para su desarrollo”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la prioridad de su administración es crear condiciones que permitan a la niñez salir adelante con mayores oportunidades.

“Mi mayor prioridad es que los niños y niñas de Quiroga puedan crecer en un ambiente digno y que sus sueños tengan un punto de partida sólido”, destacó.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Quiroga refrenda su compromiso con la educación y con las familias del municipio, consolidando una gestión cercana y sensible a las necesidades de su gente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida al exrector de la UTT y a otro hombre en Santa Cruz Tlaxcala; investigan homicidio
Encuentran dos cuerpos en fosa clandestina de Juventino Rosas; suman cuatro en una semana
Vinculan a proceso a supuestos falsos policías de Jiquilpan que intentaron rescatar a funcionario ligado al Ejército Purépecha de Michoacán; fueron defendidos por el alcalde
Abuelita clama por el regreso de sus nietos desaparecidos
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a supuestos falsos policías de Jiquilpan que intentaron rescatar a funcionario ligado al Ejército Purépecha de Michoacán; fueron defendidos por el alcalde
En Apatzingán, Michoacán, libertad bajo asedio: Balas del crimen desafían el legado heroico de la Constitución en plenas Fiestas Octubrinas
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comentarios