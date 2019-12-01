Anuncian Concurso de Altares de la Escuela de Bachilleres de la UAQ

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El director de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Anghellus Medina López anunció la edición número 40 del Concurso y Exposición Colectiva de Altares y Ofrendas, el 38° Concurso de Calaveras Literarias y el quinto Concurso de Catrina y Catrín, actividades que se llevarán a cabo el próximo lunes 27 de octubre de 2025 en el Centro Educativo y Cultural del Estado Manuel Gómez Morín.

Señaló que para este concurso se tienen registrados 250 alteres en todas las escuelas de bachilleres de la UAQ en la entidad, los cuales son realizados por grupos entre 30 y 40 alumnos, además se espera la participación de más e 700 estudiantes en distintas actividades programadas para este evento.

director de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, destacó que la descentralización de los concursos ha permitido fortalecer la participación de las comunidades del semidesierto y la sierra queretana. “El año pasado tuvimos cerca de cuatro mil 500 personas solo en el Gómez Morin; esperamos superar esa cifra y que más personas vivan esta fiesta con nosotros”, señaló.

“El programa del evento contempla la instalación de altares y ofrendas de 8:00 a 11:00 horas, un programa artístico de 10:30 a 13:00 horas con participación de los planteles Amazcala, Bicentenario, Norte y Sur, así como el recorrido del jurado calificador de 11:00 a 15:00 horas; el Concurso de Catrina y Catrín se realizará entre las 13:00 y las 15:00 horas, y la ceremonia de premiación y clausura será a las 18:00 horas”, dijo.

Mencionó que se tienen destinados premios económicos hasta por 11 mil pesos para los primeros lugares, con la intención de generar interés para que los estudiantes sigan participando, ya que estas actividades los hacen estudiar sobre el pasado prehispánico de México.

Por su parte, la coordinadora general del concurso, Fátima Santamaría Hernández destacó que este concurso es el más longevo que se realiza en la UAQ, motivo por el cual en la revista “Gaceta” se realizó un número especial para conmemorar las cuatro décadas de la instalación de altares y ofrendas.

“Esta permanencia es gracias al cariño de los docentes que inculcan a los estudiantes el reconocimiento de los orígenes y la historia que tenemos en común los mexicanos”.

Detalló que el concurso se llevara acabo en distintas sedes y días, y se iniciará en Querétaro el lunes 27 de octubre, en el Gómez Morin, y continuando en San Juan del Río, Pedro Escobedo y Jalpan de Serra los días 29, 30 y 31, respectivamente.

Cebe mencionar que la temática del quinto Concurso de Catrina y Catrín está inspirada en el movimiento muralista mexicano, rindiendo homenaje a los grandes maestros, así como a sus obras.