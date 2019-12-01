Antes era un gasto, hoy es un derecho; con internet gratis Bedolla transforma educación pública

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Lo que durante décadas representó una carga económica para las familias y una barrera tecnológica para la juventud, hoy se convertirá en una herramienta de justicia social con el Programa Data que dará internet gratuito a 106 mil 535 estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario indicó que acceder a internet desde el celular o la tableta dejará de ser un privilegio para unos cuantos, para consolidarse como un derecho fundamental, eliminando el obstáculo de "tener o no tener datos" para poder cumplir con las tareas o investigaciones escolares.

“Miles de alumnas y alumnos dependían de recargas telefónicas; de redes inalámbricas en escuelas, cafés internet y establecimientos comerciales; o de la solvencia económica de sus familias para acceder a la información, pero hoy esa realidad cambiará con los 4 gigabytes de internet que tendrán al mes con el Programa Data, que forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, dijo.

Ramírez Bedolla aportó que, uno de los propósitos es que las y los jóvenes continúen con su formación académica en los niveles medio superior y superior, al facilitar el acceso a plataformas digitales, bibliotecas virtuales o cursos y talleres indispensables para sus estudios.

Informó que los estudiantes de preparatorias, tecnológicos y universidades públicas de la entidad se registraron en la plataforma data.michoacan.gob.mx para recibir un chip de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con cuatro gigabytes de internet gratuito al mes, el cual se les repartirá de manera directa del 17 al 27 de marzo.