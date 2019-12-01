Amplía UT San Juan oportunidades de movilidad internacional

Amplía UT San Juan oportunidades de movilidad internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 14:04:13
San Juan del Río, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- En el marco de la “Beca Embajadores Querétaro 2025” y con el objetivo de ampliar las oportunidades de movilidad internacional, mismas que permitan fortalecer competencias profesionales mediante la actualización de conocimientos y habilidades, el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Fernando Ferrusca Ortiz, firmó una alianza con la Universidad del Centro de Estudios Macro Económicos (UCEMA) de Buenos Aires, Argentina, a través de la representación y consultoría de Mauro Guevara.

Con la formalización de este acuerdo, se apertura la convocatoria para que seis estudiantes fortalezcan sus competencias profesionales a través del curso en Ingeniería Aplicada en la Era Digital.

Además, gracias a esta movilidad, también personal docente y administrativo de la UT San Juan realizarán colaboraciones académicas para actualizarse en las áreas de negocios, economía aplicada, política económica, finanzas e ingeniería.

Lo anterior dentro de un marco de educación humanística y liberal que consolide saberes, forme nuevos talentos con las habilidades y perfiles pertinentes a sus actividades.

