Amplía UNAM Centro Cultural Morelia el periodo de inscripciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 09:41:19

Morelia Michoacán, 7 de agosto de 2025.- El UNAM Centro Cultural Morelia, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES Morelia UNAM), amplía el periodo de inscripciones para sus talleres culturales. Su oferta para el periodo de agosto a diciembre se renovó y aumentó, por lo que se ofrecerán veinte y nueve cursos artísticos en formato presencial y virtual para jóvenes y adulto, y más de 10 para bebés, niños y niñas en el programa Pumitas.

Algunos de los talleres de forma presencial son: Color y pintura; Dibujo artístico; Encuadernación artística (matutino y vespertino); Arteterapia, arte para la vida (matutino y vespertino); Crónica y cuento (los días miércoles y viernes); Canto coral; Dibujo; Coro para jóvenes y personas adultas mayores y teatro musical.

Además de forma presencial el público se puede inscribir a cursos como: Técnica fotográfica; Arte textil; Arte textil: técnicas aplicadas; Cultura de Egipto; dibujo sobre papiro; Encontrando mi voz, taller de escritura; Introducción a la ilustración científica y naturalista; Prácticas de acuarela; Iluminación y narrativa fotográfica; Iniciación a la fotografía digital; Estampar, doblar, contar: grabado; y Tinta y magia: grabado y estampa.

Entre la oferta de talleres virtuales se encuentran: ¿Cómo elaborar y gestionar un proyecto cultural con impacto social?; Leer para escribir. Laboratorio de cuento; y Recursos creativos para la narración oral.

Estos cursos son una gran oportunidad de desarrollar y potencializar diversas técnicas y herramientas creativas. Todos estos talleres llevan a cabo actividades de creación artística entre la teoría y la práctica.

Las inscripciones son completamente en línea y por primera vez este año se ha habilitado el pago en línea con tarjeta, aquellas personas interesadas se pueden registrarse a través de la página de la plataforma FOCO.

La convocatoria general, las bases y todos los detalles de los talleres están disponibles en la página de la ENES Morelia UNAM: https://www.enesmorelia.unam.mx/talleres-culturales-y-artisticos-unam-centro-cultural-2025/

Para el caso de los talleres de la escuela infantil “Pumitas. Escuela deportiva, científica y cultural”, se ofrece una variedad de talleres para bebés, niñas y niños de 1 a 12 años, en los ejes de arte, ciencia y deporte.

Los cursos se realizarán de agosto a noviembre de 2025, y por primera vez incluirán actividades para primeras infancias, como el taller “Música y exploración corporal”, dirigido a bebés de 1 a 3 años acompañados de un adulto.