Alumnos de la UTEQ se especializan en Tecnología e Industria 4.0 en Polonia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:40:09
Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) realizaron una estancia en la Universidad Wroclaw de Ciencia y Tecnología, en Polonia.

Lo anterior con el propósito de fortalecerse académicamente en las áreas de Energía y Electrónica, Automatización e Industria 4.0, Computación Científica, Combustibles Alternativos y Diseño de Redes Informáticas Seguras para desarrollar habilidades técnicas en estos campos.

Nahomi Bozada, Jamie Hernández, Yessica Ríos, Aranzazu Mares, Fernando Bárcenas, Isaac Rojas y Ana Samantha Lara participaron a través del programa Beca Embajadores, el cual tuvo una duración de tres semanas.

Una en modalidad virtual y dos presenciales, con 60 horas de cursos especializados centradas en áreas clave del conocimiento, lo que enriqueció su formación profesional en un entorno internacional.

