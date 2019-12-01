Alumnos de la UAG triunfan en el festival de cine de Puebla 

Puebla, Puebla, 29 de octubre de 2025.- El talento joven de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) volvió a poner en alto el nombre de la institución en el ámbito cinematográfico.



En esta ocasión, estudiantes de la Licenciatura en Producción Audiovisual destacaron en el Puebla Cine Fest 2025, uno de los festivales más reconocidos para nuevas generaciones de creadores.



El cortometraje “Joker folie à Lego”, realizado por Héctor Ruiz y Bruno Candelas, se llevó el primer lugar en la categoría de Animación, convirtiéndose en el primer proyecto de la carrera en alcanzar un reconocimiento nacional.



La pieza combina ingenio visual y narrativa creativa, reflejo del trabajo constante y la pasión por la animación de sus autores.



“Fue una experiencia increíble. Este premio nos demuestra que, con dedicación y amor por lo que hacemos, podemos competir con producciones de alto nivel”, comentó Héctor Ruiz.



Su compañero, Bruno Candelas, agregó que “este premio también es de nuestros maestros y compañeros, que siempre nos motivaron a ir más allá. Representar a la UAG en un festival nacional nos inspira a seguir creando historias que conecten con la gente”.



Creatividad tecolote en pantalla grande

Además del proyecto ganador, la UAG tuvo una participación sobresaliente en la sección de Cineminutos, con una muestra diversa de historias creadas por estudiantes de distintos semestres. Las producciones seleccionadas fueron:

“Fantasmas” – Jesús Navarro Quinn

“Idea Mariposa” – Emilio Villegas

“Coloreando” – Santiago Nuño, Saúl Salazar y Joshua Uriel Guillén

“Mr. Mittens” – Vanessa del Castillo

“Ajena” – Regina Álvarez

“Algofobia” – Luis Ruano Valencia

“Joker folie à Lego” – Héctor Ruiz y Bruno Candelas

“Tiza” – Andrea Arriola y Amelie Rojas

En esta última categoría, “Tiza”, de Andrea Arriola y Amelie Rojas, también fue reconocida con apoyos en las áreas de Pitching, producción, maquillaje, arte y vestuario, lo que impulsa la proyección de nuevos talentos y fortaleciendo la conexión entre la UAG y la industria audiovisual.



Formación que impulsa historias

El éxito alcanzado por los alumnos no solo refleja su talento, sino también el acompañamiento académico que reciben.

Durante el proceso, los equipos contaron con la guía del Mtro. Juan Francisco Gudiño, Director de la carrera de Producción Audiovisual, y del Mtro. Jorge Flores, profesor de la carrera, además del respaldo de docentes que apoyaron con asesorías, espacios de grabación y equipo técnico.

El reconocimiento obtenido en Puebla marca un antes y un después para la Licenciatura en Producción Audiovisual de la UAG, al ser la primera vez que un cortometraje estudiantil obtiene un premio nacional.

Motivados por este logro, los alumnos ya se preparan para su próxima participación en el 48 Hour Film Project México, donde pondrán nuevamente a prueba su creatividad, trabajo en equipo y dominio técnico.