Alfonso Martínez convive con niñas y niños del Jardín de Niños Ignacio López Rayón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:20:20

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, visitó el Jardín de Niños Ignacio López Rayón, al norte de la ciudad, donde la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), Joanna Moreno Manzo, llevó a cabo un taller del programa “Guardianes de la Movilidad”, para fomentar la educación vial desde la infancia. Durante la visita, el alcalde participó en el balizamiento de la calle frente a la escuela, donde se pintó un paso peatonal que permitirá identificar el cruce seguro para niñas, niños y adultos.

La Directora del plantel, Magdalena Parra Alcaraz, agradeció al Presidente su presencia y el impulso a actividades que fortalecen la educación cívica y vial desde edades tempranas, pues de estas generaciones depende el futuro de México.

Alfonso Martínez destacó que su administración recorre las escuelas para enseñar a la niñez moreliana a cuidar el medio ambiente y respetar las normas viales, con apoyo de simpáticos personajes como Pato Peatón y Lisa la Cebra.

“Queremos que las niñas y los niños aprendan y también enseñen a los grandes; los adultos también aprendemos de ustedes”, expresó.

El alcalde reconoció que las escuelas enfrentan diversas necesidades y reafirmó su compromiso de mantenerse cercano y buscar soluciones, aun cuando muchas de ellas correspondan al Estado o la Federación.

Posteriormente, Alfonso Martínez convivió con la comunidad escolar y participó en la pinta del paso peatonal, acompañado por Joanna Moreno Manzo, titular de la SEDUM; Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Secretario de Servicios Públicos; Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad de la Policía de Morelia; y Fernando Sosa Tapia, Secretario de Obras Públicas.