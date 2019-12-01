Administración de Yarabí Ávila se une a la estrategia nacional en materia de deporte y Cultura de Paz

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- Cultura de Paz y Deporte han sido dos elementos que la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Yarabí Ávila González ha priorizado, de esta forma robustecerá las acciones al unirse activamente a la estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México.

En este marco, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, la secretaria Particular, Monika Gutiérrez Legorreta y el director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique sostuvieron una reunión de trabajo con enlaces de escuelas, facultades e institutos nicolaitas para establecer una ruta de actividades en cada una de las dependencias.

Durante el encuentro, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo señaló que, al igual que todas las universidades públicas y autónomas del país, la Universidad Michoacana se suma a esta estrategia nacional que contempla la promoción de la Cultura de Paz, la igualdad de género, la inclusión, la diversidad, la salud mental y la lucha contra las adicciones, empatándose a la visión trazada por la rectora Yarabí Ávila.

Explicó que estas jornadas son denominadas “Tequios por la Paz”, y destacó que la Casa de Hidalgo cuenta además con estrategias propias encaminadas a fortalecer entornos basados en valores y en la sana convivencia, “entendemos la Cultura de Paz como todas aquellas acciones que promueven un entorno armónico y la práctica de los valores entre las y los nicolaitas”, subrayó.

De igual forma, puntualizó que el Gobierno de México ha lanzado convocatorias enfocadas en la promoción del deporte como herramienta para fortalecer entornos seguros, fomentar la convivencia entre el estudiantado y contribuir a la prevención de adicciones, de las cuales se desprende la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos “Deporte para Todas y Todos” que se llevará a cabo la próxima semana y la Jornada Nacional de Fútbol para Juventudes, Torneos de Cascaritas y Dominadas a realizarse el próximo 26 de marzo.

Al respecto, el funcionario al igual que la secretaria Particular, Monika Gutiérrez Legorreta invitó a todas las dependencias nicolaitas a participar activamente en dichas acciones.

Por su parte, el director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías informó que cada escuela, facultad e instituto deberá organizar torneos relámpago al interior de sus propias comunidades, cuya jornada nacional se celebrará el viernes 20 de febrero.

Detalló que los torneos serán independientes en cada unidad académica en disciplinas como fútbol en modalidades de fútbol rápido y fútbol 7, básquetbol 3x3 y voleibol, con el propósito de incentivar la participación interna y fortalecer la identidad universitaria en este segundo semestre.

“El objetivo es que nuestras escuelas comiencen a tener mayor actividad deportiva, que se reconozca la importancia del deporte y que las y los estudiantes se apropien de estos espacios, queremos dar un mensaje al interior para que las chicas y los chicos digan con orgullo soy universitario, soy nicolaita, este evento es para todas y todos”, concluyó.