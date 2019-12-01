Administración de Yarabí Ávila entregará por tercer año consecutivo el Reconocimiento “Legado Nicolaita”

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Por tercer año consecutivo, la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, entregará el Reconocimiento “Legado Nicolaita” a las profesoras y profesores que han destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la casa de estudios.

Dicho galardón busca honrar la trayectoria académica del personal docente en áreas como la enseñanza, la formación de recursos humanos, la investigación, así como su participación en comisiones académicas orientadas a la mejora continua y el fortalecimiento de la vinculación social y laboral.

El secretario Académico, Antonio Ramos Paz, indicó que el Reconocimiento “Legado Nicolaita” fue instituido por la rectora Yarabí Ávila en el año 2024, tras referir que la Universidad no contaba con un mecanismo que destacara la labor de las profesoras y profesores en activo de escuelas, facultades e institutos.

Las propuestas podrán ser presentadas antes del 30 de abril por cualquier integrante de la comunidad universitaria de la dependencia correspondiente o bien mediante una autopropuesta de las y los profesores interesados, en ambos casos deberán ser avaladas por su respectivo Consejo Técnico, considerando criterios como la trayectoria docente, la investigación y su contribución institucional.

El Reconocimiento “Legado Nicolaita” 2026 será entregado por la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en el Centro Cultural Universitario (CCU), en el marco del Día del Maestro y la Maestra.