Administración de Yarabí Ávila cubre por tercer año consecutivo el pago de Aportación de Depósito 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 15:16:54

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Durante los tres últimos años en los que ha estado al frente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, se ha cubierto en su totalidad el pago de Aportación de Depósito.

Con lo cual, la actual administración refrenda que es una prioridad realizar un manejo eficiente, transparente y ordenado de los recursos de la institución y cumplir con las y los trabajadores docentes y administrativos.

El tesorero de la casa de estudios, Enrique Eduardo Román García, precisó que la Aportación de Depósito es una prestación contractual que se ha pagado puntualmente en el presente Rectorado, en la que una parte la aporta el trabajador y la otra parte la UMSNH.

“Así ha sido la instrucción de la rectora Yarabí Ávila tener el compromiso con los trabajadores de la Universidad y pagar en tiempo y en forma sus salarios como sus prestaciones”, enfatizó.

El funcionario comentó que, la Aportación de Depósito fue cubierta este 15 de agosto, junto con la quincena correspondiente.