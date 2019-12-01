Activación y mejora de espacios universitarios, una constante en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 09 de octubre de 2026.- La activación y mejora de espacios universitarios para las y los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha sido una constante en la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

Durante la presente administración, los esfuerzos en materia de infraestructura se han visto reflejados en obra académica, deportiva, dignificación de edificios, así como de entornos amigables para la sana convivencia de la comunidad nicolaita.

La coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, precisó que durante el periodo que ha estado al frente la rectora Yarabí Ávila González, se ha materializado una visión integral para que la casa de estudios crezca en todos los ámbitos, y uno de ellos es la infraestructura educativa, tras referir que había áreas que incluso por décadas no habían recibido atención.

En este sentido, la funcionaria precisó que se han atendido más de seis mil solicitudes de mantenimiento, dando respuesta oportuna a las necesidades de todas las dependencias y campus de la UMSNH, mediante procesos digitales, inteligentes y transparentes.

De igual forma, compartió que, se han pintado 209 edificios y se han impermeabilizado 127 edificios, protegiendo el patrimonio universitario y prolongando la vida útil de los inmuebles, además se ha conservado en optimas condiciones 214 mil metros cuadrados de jardines y andadores para generar un entorno más saludable y sustentable.

Aunado a ello, se han habilitado espacios para que las y los estudiantes, docentes y administrativos realicen actividades académicas y de esparcimiento, como es el caso del jardín radial, así como áreas comunes en donde se han instalado hamacas y mobiliario para que las alumnas y alumnos cuenten con lugares cómodos y renovados al interior de Ciudad Universitaria.