Académicos e investigadores debaten sobre producción sostenible y valor estratégico del maíz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 20:23:34

Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2026.- Los desafíos de la crisis alimentaria, alcanzar el hambre cero Y la labor científica tiene un papel fundamental para responder a los requerimientos actuales del campo y de la sociedad, reconoció José Santos Cruz, secretario académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Al inaugurar el 5º Simposium Internacional del Maíz “De la Milpa a la Mesa” que organizó la Facultad de Química (FQ) de la Máxima Casa de Estudios, detalló que entre los retos está conservar semillas autóctonas en las localidades, desarrollar materiales capaces de enfrentar la sequía y las enfermedades, así como obtener grano inocuo y competitivo.

Destacó que en el continente americano existen alrededor de 300 tipos de mazorca, mientras que México alberga más de 59 variedades nativas. Explicó que esta diversidad es resultado de distintos ambientes y sistemas agrícolas y representa una reserva estratégica de adaptación y resiliencia.

“Este espacio reúne a investigadores, docentes, alumnado, productores y representantes del sector para compartir avances científicos y tecnológicos relacionados con el cultivo, industrialización y consumo de este cereal”.

De igual forma, reconoció, este espacio busca reconocer la zona de cultivo como lugar de conocimiento, cultura, alimentación e innovación.

Edith Calixto Pérez, directora de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), resaltó que la nación es centro de origen del maíz y que su cultivo es un asunto estratégico para la alimentación.

Recalcó la necesidad de generar, junto con las comunidades, tecnologías que no representen daños al medio ambiente ni a la salud.

Reconoció el trabajo de la FQ y de su comunidad universitaria para posicionar a la Institución en los ámbitos regional, nacional e internacional, así como la labor de profesores, estudiantes y personal administrativo que contribuyen al desarrollo de investigaciones vinculadas con las necesidades de la sociedad.

Luis Patrón Sartí, presidente de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, afirmó que, pese a tratarse de una planta milenaria, aún existen importantes áreas de conocimiento por explorar en toda la cadena, desde la cosecha hasta el consumo. Detalló que México requiere alrededor de 50 millones de toneladas de dicho grano, de las cuales aproximadamente siete millones se destinan a la elaboración de tortilla; el resto tiene aplicaciones en sectores como el pecuario y en la fabricación de almidones, jarabes, aceites y otros productos.

Destacó la urgencia de producir más con menos recursos, enfrentar el cambio climático, preservar la biodiversidad, mejorar la nutrición y aprovechar la ciencia y la tecnología para crear alimentos accesibles, seguros y sostenibles. Para conocer más información sobre el evento, pueden consultar la publicación disponible en: https://www.facebook.com/share/p/1NcchGtbzz/.