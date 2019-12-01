Académica de la UAG destaca en organización tecnológica en beneficio de la humanidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 12:53:55

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto del 2025.- Para la Mtra. Zaira Ruth Zuviría López, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), este 2025 ha sido un año inspirador.

Primero, recibió el reconocimiento la UAG TE reCOnoce, que otorga la institución a colaboradores comprometidos. Posteriormente, ganó el primer lugar del Concurso EDUCA, un certamen que premia a los maestros más innovadores en las tecnologías de la información y comunicación. Después fue nombrada Directora del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, una organización dedicada a la formación de docentes en estas disciplinas.

Ahora, se le otorgó el grado de Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), reconocimiento más alto que se concede a miembros con madurez profesional y logros documentados que hubieran contribuido significativamente a su campo.

¿Qué es el IEEE?

El IEEE es una organización profesional técnica más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Se fundó en 1963 a partir de la fusión de dos organizaciones, una de ellas fundada por Tomás Alva Edison y Alexander Graham Bell.

Este instituto agrupa a científicos y profesionales de todo el mundo, es reconocido por sus publicaciones científicas, estándares internacionales, conferencias tecnológicas y redes de colaboración interdisciplinarias en ingeniería, computación, educación y otras disciplinas.

Formar parte del IEEE significa, para ella, pertenecer a una comunidad global que promueve el desarrollo ético y responsable, que ofrece a sus miembros acceso a recursos de vanguardia, formación continua y redes de conocimiento con expertos de todo el mundo.

“El comité evaluador del IEEE me otorgó el grado y es el reconocimiento más alto que se concede a miembros con madurez profesional y logros documentados que hubieran contribuido significativamente a su campo”, afirmó la docente de la UAG.

“Solo el 10% del medio millón de inscritos al Instituto cuenta con ese reconocimiento, por lo que para mí es un verdadero privilegio haber sido seleccionada entre diversas propuestas”.

Este reconocimiento refleja sus años de trabajo en la docencia y la investigación, así como entrega y pasión. El Comité de evaluación revisó su trayectoria y el impacto de sus contribuciones en los cinco años previos, por lo que se sintió profundamente agradecida y honrada, motivada a seguir aportando al desarrollo académico y profesional.

Orgullo y reconocimiento

Alcanzar el grado representa una validación internacional de su compromiso con la formación y la investigación, apuntó. La Mtra. Zaira Zuviría ha combinado su formación inicial como Ingeniera en Computación con la educación y la investigación, con el objetivo de transmitir ese conocimiento a estudiantes y profesionales de América Latina.

“Me siento honrada y, al mismo tiempo, más comprometida con continuar esta labor, respaldada por el prestigio que le otorgó este reconocimiento a nivel mundial”, añadió.

Desde su labor docente

El reconocimiento fortalece su perfil como docente e investigadora, ya que le permite acceder a redes de colaboración más amplias, participar en comités técnicos y contribuir en eventos y publicaciones de alto impacto.

Desde su rol como docente, el reconocimiento le permite tener una visión más amplia y compartir experiencias con académicos de diversos países, enriqueciendo sus propias vivencias para poder transmitirlas.

Además de ser profesora en la UAG, también contribuye en la formación de docentes e investigadores de otras universidades latinoamericanas.

Esto a su vez, la convierte en promotora de nuevos miembros Senior, por lo que invitó a más colegas a visibilizar sus logros, pues considera que el compromiso con la profesión y la constancia tienen su recompensa. Para ella, el primer paso era pertenecer al IEEE, lo que hizo en 1995.

Trayectoria profesional

La Mtra. Zaira Zuviría es fundadora del grupo Women in Engineering (WIE) en la UAG, junto con un grupo de estudiantes. Alrededor del año 2000, apoyó en la edición del boletín de la sección Guadalajara, llamado NoticIEEEro.

Durante 20 años, su membresía fue intermitente, pero en 2021 comenzó a colaborar en revisiones técnicas con el IEEE Learning Network de la sociedad de educación, y desde 2023 apoyó en la red de ponencias para el evento Frontiers in Education. Estas actividades fueron clave para mantenerse actualizada y en contacto con las tendencias globales.

Se ha desarrollado profesionalmente combinando la docencia, la tecnología y, en los últimos años, la investigación. Como profesora en el área de computación, trabajó en el diseño de software educativo creado a partir de las necesidades reales de los estudiantes, inicialmente en escritorio y posteriormente en plataformas web.

“Procuro siempre que mis proyectos tengan un cliente real, y suelo invitar a los alumnos a realizar actividades de investigación desde los primeros semestres. Participo también en proyectos de transformación digital, inteligencia artificial, ética tecnológica y científica, colaborando con colegas tanto de México como de América Latina”, concluyó.

La Mtra. Zaira Ruth Zuviría López, Académica de la UAG en Computación Industrial. Imparte en primer semestre clases como Fundamentos de Programación, Estructura de Datos, Sistemas Operativos y ha impartido clases en Maestría.