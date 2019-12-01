¡Abriguemos corazones!, UMSNH invita a participar en la campaña de donación de cobijas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 18:50:06

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- ¡Abriguemos corazones! es la nueva campaña de donación de cobijas que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha puesto en marcha.

Esta acción que emprende la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, tiene el objetivo de apoyar a los sectores que más lo requieren ante las bajas temperaturas que se prevé se registren en el periodo invernal.

El centro de acopio está instalado en las oficinas de la Secretaría Auxiliar de la UMSNH, ubicadas en el nuevo edificio de Rectoría y estará abierto hasta el próximo 15 de diciembre, en un horario de las 8:00 a las 19:00 horas de lunes a viernes.

La casa de estudios invita a las profesoras, profesores, trabajadoras y trabajadores administrativos, al estudiantado y a la población en general a sumarse a esta actividad que se realiza como parte de la vocación humanista de la Universidad Michoacana.