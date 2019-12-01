A utilizar la Inteligencia Artificial para generar beneficios a la comunidad, convoca Yarabí Ávila a estudiantes

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- A utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para generar beneficios a la comunidad convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al estudiantado, al inaugurar el Tercer Congreso Internacional “AI y TICS en Salud. Innovación que transforma la práctica”, organizado por la Facultad de Salud Pública y Enfermería.

Con un auditorio lleno de jóvenes, la rectora enfatizó que la formación y la preparación continua es fundamental. “Recordemos que el ser competitivo habla de quien hace las cosas diferentes y quien ofrece servicios diferentes y eso es lo que nosotros queremos, que cada una y cada uno de nuestros estudiantes encuentren ese elemento diferenciador que les va a generar esa ventaja competitiva con muchas otras personas que también estudian Salud Pública en otros rincones de nuestro país”.

De igual forma, reconoció al comité organizador del evento, en el que dijo, se discernirá y se hablará de temas innovadores como es la Inteligencia Artificial, ámbito en el que México tiene que seguir trabajando, al referir que la Universidad que se requiere hoy no es la de 1960, incluso no es la del 2022, sino la del año 2030 y 2040, “y lo que nosotros necesitamos hacer es generar liderazgos preparados y preparadas que son, precisamente, ustedes”.

La rectora subrayó la importancia de vincular las nuevas tecnologías con la Salud Pública, que aseguró, ocupa un lugar primordial en cualquier sociedad y que más que una disciplina, para quienes estudian esta carrera, es una vocación de servicio, una responsabilidad y un compromiso con la sociedad.

Indicó que la Inteligencia Artificial se debe aprovechar al máximo, pero también consideró que es necesario estar muy atentos porque en ocasiones este tipo de herramientas puede dar la información o noticias no fidedignas, en este sentido enfatizó en la necesidad de que las y los jóvenes aprendan a utilizarla de manera correcta.

“La Universidad es grande, la Universidad es fuerte y la Universidad se dedica a trabajar y a seguirnos preparando día a día. Yo los invito a que todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo, todas las experiencias que sus profesores y profesoras les compartan, lo utilicen para construir una sociedad de bien”, afirmó.

Ávila comentó que desde la administración central se continuará respaldando a la dependencia para que se desarrollen este tipo de eventos que fortalecen la formación del alumnado. En tanto, a las y los estudiantes los exhortó a revisar los requisitos de la beca Gertrudis Bocanegra y a registrarse para recibir el apoyo que brindará el Gobierno de México a los jóvenes michoacanos.

Al dar la bienvenida, la directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, Martha Patricia Morfín Gallegos explicó que tanto la Inteligencia Artificial y las Tecnologías de la Información y Comunicación, son dos temas que están en auge en estos momentos, por lo que es importante empezar a hacer un mayor uso de ellas, pero de manera responsable.

Destacó que este congreso está creado pensando en qué beneficios pueden tener para las y los estudiantes en la práctica tanto en el aula como una vez que se incorporen al campo laboral, “podemos hacer un buen uso o un mal uso de esta tecnología y eso va a depender de cada uno de nosotros, en la actualidad podemos ver que existe la Inteligencia Artificial y muchas aplicaciones para trabajar desde la salud, la prevención y el tratamiento tanto físico como emocional”.

La IA y las TICS están creadas justamente para dar un beneficio y un desarrollo a la educación, agregó, y ahorita lo importante es ver qué podemos aportar cada uno de nosotros para implementarlos asertivamente y de manera exitosa entre la comunidad y entre nosotros mismos.

Por su parte, la maestra Ana del Rocío Guzmán, coordinadora del congreso consideró que la Inteligencia Artificial y las Tecnologías de la Información y Comunicación en las áreas de salud marcan una etapa clave, “hoy amplían nuestra capacidad para vigilar riesgos, anticipar brotes, fortalecer la toma de decisiones y diseñar intervenciones más precisas y oportunas, basadas en la evidencia, pero su mayor relevancia no radica sólo en la innovación tecnológica sino en la ética y la responsabilidad social con la que las integramos al quehacer profesional, sobre todo en el área de Salud Pública”.