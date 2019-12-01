A sumar a más jóvenes en la construcción de una ciudadanía en paz, convoca Yarabí Ávila a estudiantes uruapenses

Uruapan, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Al asistir al tercer aniversario de la Unidad Profesional de Uruapan, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, convocó a las y los estudiantes nicolaitas a sumar a más jóvenes en la construcción de una ciudadanía en paz.

Acompañada del diputado Local, Carlos Bautista Tafolla, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, de autoridades municipales y de las y los directores de las facultades que ofertan carreras en el plantel uruapense, la rectora externó su satisfacción por acompañar a la comunidad universitaria en esta conmemoración.

Ante las alumnas y alumnos, manifestó que la UMSNH es un espacio de reflexión, de transformación, un lugar que permite ser crítico pero constructivo, por lo que las y los invitó a aprovechar esta gran oportunidad de estudiar en la Universidad, tras referir que en el presente año tan sólo en una de las áreas de la institución hubo cuatro mil 500 estudiantes que no pudieron ingresar.

“Imagínense ustedes las historias de aquellos jóvenes que no tienen un espacio para seguirse preparando, es ahí donde se apachurra el corazón porque no sabemos cuál es la ruta de esos jóvenes, ustedes tienen otra oportunidad diferente, aprovéchenla, vivan la Universidad, vivan su juventud, vivan construyendo una mejor sociedad y provoquen esa motivación de todas y todos los estudiantes”.

Ávila señaló que ser humanista implica voltear alrededor y buscar hacer justicia con las herramientas que cada uno tiene en sus manos, al tiempo que invitó al alumnado a practicar deporte, a estudiar idiomas, así como a orientar a los estudiantes de secundaria y de preparatoria para que sepan que en la UMSNH tiene un espacio para cumplir sus sueños a través de una carrera profesional.

La rectora reconoció el apoyo del gobierno municipal de Uruapan para fortalecer el campus, así como la labor de las directoras y directores de las distintas facultades que tienen presencia en la Unidad Profesional, tras destacar que el trabajo en equipo es fundamental.

“Las y los estudiantes son el eje transformador de la sociedad, sigamos trabajando para hacer crecer a nuestra Universidad, recuerden que lo peor que podemos hacer es tener un espacio y no aprovecharlo para transformar. Felicidades por este aniversario”, apuntó.

En su turno, el director de la Unidad Profesional de Uruapan, Víctor Hugo Huerta Anguiano, comentó que este campus es testimonio del amor por la educación y de la voluntad de una comunidad que creyó en un sueño, tras comentar que su origen se remonta al año 2010 cuando se colocó la primera piedra, y fue en el año 2022 bajo la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que se inauguró oficialmente este plantel con siete licenciaturas, lo que marcó un antes y un después en Uruapan, porque la UMSNH abrió un nuevo espacio para formar generaciones de jóvenes comprometidos con su comunidad y con su país.

Apuntó que el presente año ha estado lleno de logros y grandes satisfacciones, al referir que se alcanzó una matrícula histórica de mil 569 estudiantes, de los cuales 560 son de nuevo ingreso, lo que representan un incremento del 33 por ciento respecto a la primera generación, “esto es un reconocimiento del reflejo de la confianza que la sociedad uruapense tiene en la Universidad Michoacana, una institución que goza de prestigio en todo el país”.

En este marco, destacó la labor de la planta docente y afirmó que el estudiantado es la razón de ser de la institución, por lo que cada esfuerzo, gestión y proyecto que se realiza es para y por ellos. Rectora Yarabí Ávila, agregó, en nombre de toda la comunidad de Uruapan reciba nuestro más sincero agradecimiento, todos estos logros tiene un denominador común, porque hemos seguido su ejemplo y su política institucional de trabajar en equipo y puedo decir con orgullo que si hoy la Unidad esta en muy buenas condiciones es gracias a su liderazgo, a su visión humanista y a su cariño por nuestra institución, “gracias rectora por acompañarnos siempre en este proceso de crecimiento”.