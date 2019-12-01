A escribir el presente y el futuro de la UMSNH, convoca Yarabí Ávila al nuevo Consejo Universitario; reconoce al órgano saliente, como promotor de la transformación

Morelia, Michoacán, a 5 de julio de 2026.- Al presidir la Sesión Solemne de la instalación y toma de protesta del Consejo Universitario 2026-2028, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, señaló que el órgano saliente coadyuvó en la transformación de la casa de estudios, al contribuir a concretar sendas reformas estructurales, en tanto, invitó a quienes hoy rindieron protesta a escribir el presente y el futuro de la institución.

Frente a las y los consejeros salientes y entrantes, la rectora señaló que el nuevo órgano colegiado de gobierno se convierte en el garante institucional de los derechos, las libertades y la identidad de la UMSNH. La autonomía universitaria que esta casa defiende se ejerce aquí, añadió, en este salón, cuando el Consejo Universitario delibera sin presiones, cuando vota con criterio académico, buscando el bien de todos y de todas, cuando defiende los intereses de la comunidad nicolaita, aunque ese camino sea incómodo para quienes están fuera de los muros.

Ávila manifestó su gratitud con el Consejo Universitario saliente y con el que lo antecedió, al referir que no fueron Consejos de trámite, sino Consejos de transformación, en este sentido, precisó que el órgano con el que arrancó su rectorado, realizó algo que ninguna otra administración había logrado concretar, la actualización del Estatuto Universitario, en tanto, el segundo, construyó sobre esa base y avanzó un paso más, la reforma del Reglamento de la UMSNH, para continuar con la reforma de la Ley Orgánica de la institución, “lograrlo requirió valentía, voluntad política, rigor jurídico y sobre todo, la disposición de un órgano colegiado que entendió que su mandato trascendía su propio periodo,

esta Rectoría reconoce su trabajo, agradece la confianza y el coraje para defender”.

Al tiempo que, aseveró que, por primera vez en décadas, la sucesión del rectorado de la UMSNH se realizará de manera plenamente autónoma, “ese es, ahora el encargo que la historia deposita en manos de este Consejo, que hoy toma protesta, cuyos integrantes tienen ante sí una responsabilidad que no tiene precedente cercano en la vida institucional de esta casa de estudios”.

En este sentido, subrayó que el camino que se recorrió para llegar a este punto no fue llano, al referir que hubo normativa que se tuvo que respetar, hubo dificultades y resistencias que no vinieron de la academia sino de espacios donde el poder prefiere que la Universidad sea dócil a una Universidad libre.

La rectora Yarabí Ávila señaló que quienes hoy toman protesta, reciben junto a las atribuciones formales, la custodia de algo que ningún Reglamento puede codificar del todo, los valores que dan sentido a esta institución como es la libertad de cátedra, la libertad de expresión, el derecho a discernir, y la democracia como forma de vida institucional.

“La autonomía universitaria que este Consejo recibe hoy, no es la misma que recibieron sus predecesores, hoy, es más robusta, más documentada y más probada en la adversidad, pero eso no la hace invulnerable, la hace exigente. Exige a las consejeras y a los consejeros que entendamos que nuestro mandato no es un honor que se disfruta, es una responsabilidad que se ejerce”.

Esta rectoría, enfatizó, les hace las siguientes peticiones de forma muy respetuosa, deliberen siempre con criterio académico; representen a sus comunidades no sólo en los acuerdos fáciles, sino especialmente en las decisiones difíciles; cuiden el proceso de renovación del rectorado como el bien institucional que es, no como una disputa, sino como el ejercicio democrático más importante que esta comunidad realizará en los próximos años; exijan el presupuesto pleno que esta Universidad necesita porque la vida universitaria no puede florecer en la precariedad, en la subordinación ni en la sumisión, y protejan la libertad de cátedra y la libertad de expresión.

“Recuerden que las instituciones no viven por sus dirigentes, sino por sus comunidades. Este Consejo Universitario tiene hoy la oportunidad de demostrar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es capaz de escribir su propio futuro con sus propias manos. Que ese futuro sea digno del pasado que lo hace posible y de las y los estudiantes del mañana, quienes desde hoy, ya están esperando que alguien les construya senderos profesionales de vida con integridad y visión de futuro”, enfatizó la rectora.

Por su parte, el secretario general de la UMSNH, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que, este día concluye uno de los periodos más importantes y transformadores en la historia reciente de la casa de estudios, y reconoció a las y los consejeros que con responsabilidad, convicción y un inquebrantable compromiso con la Universidad, asumieron la tarea de conducir el máximo órgano de gobierno de la institución, demostrado que cuando prevalece el interés institucional sobre los intereses particulares, la Universidad avanza.

“Nuestro compromiso seguirá siendo la defensa irrestricta de la legalidad, de la institucionalidad y del Estado de Derecho universitario, ningún intento de desestabilización podrá estar por encima de los intereses de una Universidad con más de un siglo de historia, cuya fortaleza radica precisamente, en el respeto a sus órganos de gobierno y a sus normas”, sostuvo.

En su turno, el consejero director saliente, Jesús Herrera Basurto, resaltó la etapa que le tocó vivir como parte de dicho órgano, al referir que se gestaron reformas de suma importancia para la UMSNH, en tanto, la exconsejera profesora, Sandra Guadalupe Sánchez, compartió con las y los nuevos representantes del órgano, “que cada acuerdo que aquí se construya tendrá un impacto en miles de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados que confían en esta institución”. Por su parte, el exconsejero alumno, Uber Zarco Ramírez, consideró que en el Consejo Universitario saliente tomó las mejores decisiones y logró reformas de gran impacto para la Universidad Michoacana.