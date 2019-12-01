A conducirse con ética y vocación de servicio, llama Yarabí Ávila a egresados del área de la salud

Morelia, Michoacán, a 06 de julio de 2026.- A ser sensibles y conducirse con ética y vocación de servicio, llamó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, a egresadas y egresados de carreras del área de la Salud, en el marco del proceso de asignación de campos clínicos de las Licenciaturas en Nutrición, en Fisioterapia y Rehabilitación, en Salud Pública, en Químico Farmacobiología, y en Psicología.

Ante las y los jóvenes, señaló que las áreas de la salud son muy exigentes, y se requiere puntualidad, disciplina y gran compromiso, por lo que los invitó a llevar a la práctica dichos valores. De igual forma, externó su satisfacción porque hayan logrado llegar hasta esta etapa en su formación profesional, tras señalar que la primer meta que cumplieron fue obtener un lugar en la UMSNH, ya que el ingreso es muy competido.

“Me parece que lo más importante es que el lugar en donde ustedes elijan, en donde les toque ir a trabajar, será un lugar donde habrá siempre personas que los van y las van a necesitar, y estas profesiones en específico deben tener ese elemento de sensibilidad, ustedes con una palabra, con una mirada, con un abrazo o con un saludo pueden cambiar el día de una persona”.

La rectora agradeció que se haya manifestado por parte de la representante de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), que las y los egresados tendrán espacios seguros para su desempeño, y contarán con un área a la que podrán acudir ante alguna situación de acoso o de cualquier tipo de violencia.

Ávila enfatizó que la asignación de campos clínicos es totalmente transparente, por lo que no hay mano negra y el proceso cuenta con la presencia del notario Público, quien da fe y legalidad del mismo.

Finalmente, convocó a las egresadas y egresados a ser humildes, a seguirse preparando, así como a preguntar siempre que tengan alguna duda, al referir que todos los días se debe buscar aprender algo nuevo. “Les deseo el mejor de los éxitos, que les vaya muy bien y que sea un paso más en este crecimiento profesional de cada una y cada uno de ustedes, y recuerden esa dualidad de los espacios donde van a estar, las cosas positivas y las cosas negativas, pero lo importante es cómo las vamos a trabajar para siempre estar serenos y tomar una buena decisión sobre todo en las áreas de la Salud”, sostuvo.

En su turno, la directora de Enseñanza de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Eva Jenifer Villafán Vidales, compartió con las y los jóvenes que hoy no sólo están cumpliendo con un requisito académico, están comenzando una etapa que marcará su vida profesional y sobre todo la vida de muchas personas que dependen de la atención que les brinden.

“Es momento de devolver los esfuerzos poniendo sus conocimientos, su energía y su vocación al servicio de las comunidades que más nos necesitan, donde los servicios de salud son escasos y donde su presencia hará una diferencia real, vivan este año con mucha responsabilidad, cada consulta que atiendan, cada campaña de salud en la que participen, cada paciente al que escuchen con paciencia, es una contribución directa al bienestar de Michoacán”, indicó.

Por su parte, el director de Vinculación y Servicio Social, Sergio Villicaña Bedolla, se pronunció porque esta entrega de plazas sea el inicio de una etapa marcada por la excelencia, por la humanidad, por el profundo orgullo de servir. “En este auditorio vemos el futuro de la salud del estado, el futuro de la salud del país, vemos jóvenes que han demostrado que la vocación no se improvisa, se cultiva”.

En tanto, los directores de las facultades de Ciencias Médicas y Biológicas, Químico Farmacobiología, y de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social,

Francisco Vargas Merino, Ulises Huerta Silva, y Andrés Raya Farías, respectivamente, coincidieron en que las y los egresados comenzarán una de las etapas más importantes en su formación profesional, y será la oportunidad de poner sus conocimientos al servicio de quienes más lo necesitan.