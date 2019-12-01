Ventas del sector automotriz en Querétaro cae un 9.8% al inicio de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:15:18

Querétaro, Qro., 20 de marzo de 2026.- El sector automotriz en Querétaro enfrenta un inicio de año complicado, con una contracción acumulada de 9.8 por ciento en ventas durante los primeros dos meses de 2026, reconoció Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Querétaro.

Detalló que el decremento es significativo para un sector que representa una inversión millonaria en el estado.

“Son 80 agencias, y cada una requiere alrededor de 5 millones de dólares solo para su instalación. La caída en las cifras nos preocupa, aunque entendemos que responde a factores externos”.

Entre las causas identificadas, explicó, se encuentran la incertidumbre generada por iniciativas políticas, pendientes en el Poder Judicial, la espera de definiciones en torno al tratado de libre comercio y el impacto de los aranceles.

“Estos elementos han provocado que las familias prefieran resguardar su patrimonio y posponer inversiones, lo que se refleja en la disminución de ventas”.

Subrayó que, a diferencia de otros estados donde el sector ha mostrado crecimiento, Querétaro registra una tendencia negativa. Para contrarrestar la situación, las agencias han reforzado promociones y planes de financiamiento, incluyendo esquemas de pagos a meses sin intereses, con el objetivo de incentivar la compra de vehículos.

“Un decremento en el primer mes podría considerarse normal, pero dos meses consecutivos y con cifras al doble nos obligan a redoblar esfuerzos; pero si hay preocupación del gremio por la incertidumbre que enfrenta el mercado automotriz en la entidad”.