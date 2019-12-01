Unión Europea ratifica por completo nuevo acuerdo comercial con México

Unión Europea ratifica por completo nuevo acuerdo comercial con México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 10:21:50
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Bruselas, Bélgica, a 14 de julio 2026.- La Unión Europea (UE) concluyó de manera oficial el proceso de ratificación del nuevo acuerdo comercial con México.

Lo anterior, luego de que los 27 países que componen el bloque dieran el visto bueno al tratado.

Cabe señalar que el pacto comercial entrará en vigor dos meses después de que lo certifique la República Mexicana, situación que se tiene prevista para finales del verano de 2026.

Entre los cambios que se presentan en el nuevo acuerdo destaca la eliminación de los aranceles para el 99 por ciento de los productos que aún estaban en vigor.

“En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, estrechar los lazos con socios de confianza es más importante que nunca”, dijo en un comunicado la ministra de Comercio irlandesa, Helen McEntee, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

Igualmente, el pacto reduce al cero por ciento el arancel a 13 mil toneladas de porcino, a 20 mil toneladas de distintos tipos de quesos y a 13 mil toneladas de preparados lácteos, frente a la tasa actual del 45 por ciento en todos esos productos que van de la UE a México.

Por su parte, la República Mexicana o eliminará por completo sus altos aranceles para permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias de la comunidad europea.

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