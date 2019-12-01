Trump aumenta en 10% los aranceles a Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 10:17:36

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos aumentó un 10 por ciento a los aranceles aplicados a Canadá, tras suspender las negociaciones económicas.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump justificó la medida al señalar un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario.

El líder republicano consideró que dicho mensaje busca influir en la Corte Suprema de EEUU, encargada de un caso en el que se pretende analizar la legalidad de los aranceles impuestos por su Administración.

“Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE”, recalcó el mandatario.

Las tensiones entre ambas potencias de Norteamérica se elevaron luego de que el presidente Trump anunció el pasado 23 de octubre había ordenado la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá por este comercial de un minuto.

“Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía”, defendió el jefe de Estado.