T-MEC se mantiene hasta 2036 con revisiones anuales, informa Ebrard

Ciudad de México, a 2 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón anunció que el Tratado Comercial de Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente al menos gasta el 2036, con revisiones anuales.

Lo anterior, luego de que la Unión Americana rechazará propuesta de renovar el acuerdo por 16 años durante el encuentro virtual entre el funcionario federal mexicano, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

En ese sentido, el secretario Ebrard mencionó que la decisión de EEUU era algo que ya se tenía contemplado, por lo que el T-MEC consideraba dos posibilidades: extenderlo 16 años de manera conjunta, con revisión adicional dentro de seis años, o mantener la vigencia actual hasta 2036, con esquema de revisiones anuales.

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años; por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada del tratado”, señaló en un video difundido en redes.

Por otra parte, el titular de Economía insistió en que el tratado sigue vigente hasta 2036 y que ninguna de las partes manifestó intención de retirarse, escenario que hubiera requerido un aviso con seis meses de anticipación.