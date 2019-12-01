Tiene Querétaro una de las gasolineras más caras del país: Profeco

Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que una estación de servicio de gasolina Oxxo Gas, ubicada en el estado de Querétaro, se encuentra entre las más caras del país, ofertando la gasolina en 24.99 pesos por litro de gasolina regular.

Mencionó que esta afirmación es parte los resultados de monitoreo semanal “Quién es quién en los precios de la gasolina”, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que, de acuerdo con el reporte, el precio promedio nacional de la gasolina regular al 5 de diciembre fue de 23.58 pesos por litro, las estaciones Pemex en Altamira, Tamaulipas, ofrecieron los precios más bajos, con 23.19 pesos por litro, mientras que en algunos puntos del país se identificaron márgenes de ganancia superiores a 3 pesos.

Reiteró que el estudio completo de los precios está disponible en el portal de Profeco, así como en el mapa virtual que permite a los usuarios ubicar las estaciones con tarifas más competitivas en cada región.