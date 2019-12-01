Tasa de desempleo sube al 3% en septiembre

Tasa de desempleo sube al 3% en septiembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 10:47:08
Ciudad de México, a 28 de octubre 2025.- La tasa de desempleo en México ascendió al 3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), el pasado mes de septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior, representan u aumento de 0.1, en relación al mismo dato de septiembre de 2024 y rebasó de igual forma el 2.9 por ciento de agosto pasado, según el reporte del organismo autónomo.

Dichas cifras indican que la población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 3 por ciento de la PEA; es decir, respecto o a septiembre de 2024, la población desocupada se incrementó en 61 mil personas y la TD fue menor en 0.1 puntos porcentuales.

Según el informe del Inegi, la PEA del noveno mes del año llegó a 62.1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.6 por ciento y una población activa mayor en 881 mil personas a la de septiembre de 2024.

Mientras tanto, las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.4 millones, el 7.3 por ciento de la población ocupada, porcentaje menor al 8.2 por ciento que se registró en septiembre de 2024.

