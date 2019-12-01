Tasa de desempleo en México se coloca en 2.7% en noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:50:33

Ciudad de México, a 24 de diciembre 2025.- La tasa de desempleo en México se ubicó en el 2.7 por ciento de la población económicamente activa (PEA) durante noviembre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Dichas cifras implican un ligero aumento frente al 2.6 % de noviembre de 2024 y al 2.6 % registrado en octubre pasado, aunque menor al 3 % de septiembre.

Es decir, en términos absolutos, la población desocupada fue de 1.6 millones de personas, lo que significó un incremento anual de 11 mil.

Por el contrario, la PEA sumó 61.5 millones de personas de 15 años o más en el undécimo mes del año, con una tasa de participación económica de 59 %, inferior al 60 % del mismo mes de 2024, detalló el organismo autónomo.

De ese total, la población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas, una caída de 163 mil frente a noviembre de 2024, según el reporte.

El Inegi también informó que las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, ascendieron a 4.3 millones, un 7.2 % de la población ocupada.