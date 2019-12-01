SRE recibe a empresarios nórdicos; buscan oportunidades de inversión en México

SRE recibe a empresarios nórdicos; buscan oportunidades de inversión en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:18:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, recibió a una delegación de más de 80 directores y directoras ejecutivas de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, quienes realizan una visita de trabajo en el país para explorar oportunidades de negocios.

El contingente sostendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este 10 de marzo en Palacio Nacional, con el objetivo de dialogar sobre inversión, comercio y cooperación económica.

En el evento de bienvenida, el canciller De la Fuente destacó que el comercio entre México y la región de los países nórdicos supera los cinco mil millones de dólares anuales.

Igualmente, mencionó que más de 500 empresas provenientes de esas naciones ya operan en territorio mexicano.

Como parte de la delegación empresarial participan representantes de compañías como Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca, entre otras.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan fosa clandestina con cinco cuerpos y 11 restos humanos en Baja California Sur
Recuperan cuerpo de segundo trabajador atrapado en edificio colapsado Cuauhtémoc, CDMX
Hallan hombre ultimado en huerta de limón de Parácuaro, Michoacán
Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Vinculan aportaciones a precampaña de Adán Augusto con empresario ligado a hermano de presunto líder criminal
Localizan fosa clandestina con cinco cuerpos y 11 restos humanos en Baja California Sur
Homicidios dolosos en México caen 44% desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder
Ultiman a niño de 5 años y hieren a una de 11, en ataque armado en Apodaca, Nuevo León
Comentarios