Sector lechero nacional recibe más de 180 mil mdp en inversión: SADER

Aguascalientes, Aguascalientes, a 13 de marzo 2026.- El sector lechero nacional ha recibido una inversión de más de 180 mil millones de pesos en lo que va del presente sexenio, según informó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué.

En ese sentido, el funcionario federal comentó que en México el 99 por ciento de los ganaderos son pequeños y medianos productores, por lo cual el impulso a la producción nacional está en las unidades de menor escala con asistencia técnica, mejora genética, de praderas, de semillas y adopción de tecnología.

Durante su participación en el XI Foro Internacional de Lechería, realizado en la ciudad de Aguascalientes, el secretario Berdegué puntualizó que el objetivo es reducir las importaciones y lograr que más de 80 por ciento de la leche consumida en el país sea producción nacional.

En ese sentido, Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, sostuvo que existen las condiciones, tanto en el mercado interno como internacional, para que la producción de leche supere el crecimiento de 2 por ciento anual que se registra en los últimos años, e incluso alcance el 10 por ciento.

Consideró que, lo anterior puede lograrse con las políticas públicas adecuadas, que pasan por incentivos diferenciados entre pequeños, medianos y grandes productores; condiciones de sanidad y financiamiento, “que nos llevaría en el mediano plazo a lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria en lácteos”.