SAT desmiente congelaciones de cuentas bancarias durante el 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 07:43:19

Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió las versiones sobre supuestas congelaciones masivas de cuentas bancarias al inicio de este 2026.

El SAT aclaró que no cuenta con atribuciones especiales para realizar este tipo de acciones de forma generalizada.

La autoridad fiscal también señaló que no ha incrementado de manera inusual sus procesos de fiscalización, por lo que rechazó cualquier información que sugiera operativos extraordinarios o medidas atípicas contra contribuyentes.

La aclaración del SAT se da luego de diversas versiones que trascendieron a través de redes sociales, en las que se aseguraba un comportamiento atípico en las funciones del mismo y hasta congelamiento de cuentas.