Rompen récord: más de 132 mil tarjetas FINABIEN Paisan@ ya operan en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:30:11

Ciudad de México, 20 de marzo del 2026.- Hoy, cada vez más migrantes están encontrando en la tarjeta FINABIEN Paisan@ una forma segura, económica y confiable de enviar dinero a México y así fortalecer el bienestar de sus familias.

Al 18 de marzo de 2026, se enviaron 75,354 remesas por un monto total de 37.7 millones de dólares, con 132,827 tarjetas operando en Estados Unidos. Estos resultados reflejan la creciente confianza de la comunidad migrante mexicana en este instrumento financiero.

Las cifras fueron compartidas por la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, se destacaron los beneficios de la tarjeta FINABIEN Paisan@, como el menor costo en el envío de remesas, la no retención del impuesto del 1% en remesas de efectivo a efectivo y la posibilidad de acceder al mejor tipo de cambio.

Por otra parte, es posible pagar las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, próximamente, realizar pagos al INFONAVIT, también adquirir un seguro de repatriación, recibir la nómina por transferencia, guardar hasta 20 mil dólares, realizar compras en línea o en establecimientos, y contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos respaldada por Visa y una en México vinculada a Mastercard.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) calificó a FINABIEN como la mejor opción para el envío de remesas durante los últimos 6 meses.

Con el lema “Protege tu patrimonio con FINABIEN, estés en donde estés”, el Gobierno de México reafirma su compromiso de brindar soluciones financieras para fortalecer el bienestar de las y los mexicanos en el exterior.

Para solicitar la tarjeta FINABIEN Paisan@, las personas interesadas pueden ingresar a:

Los requisitos son sencillos: un correo electrónico, una identificación oficial, un comprobante de domicilio y un número celular. La activación se realiza de manera ágil mediante la App Financiera para el Bienestar, disponible en Android e iOS.

Con estas acciones, el organismo continúa ampliando las opciones financieras para que las y los paisanos puedan enviar recursos a sus familias de forma segura, accesible y en mejores condiciones.