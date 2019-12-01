Restauranteros esperan alza en ventas durante Semana Santa 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:18:55

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Querétaro, Citlali Elizabeth Camacho Soltero, informó que el sector espera un repunte en las ventas durante el período vacacional de Semana Santa.

Precisó que se tienen 300 agremiados en el Centro Histórico de Querétaro, Peña de Bernal y Tequisquiapan, por mencionar algunas zonas donde se espera gran afluencia de visitantes.

“Hay una expectativa positiva, este puente que acabamos de pasar es un gran ejemplo, alcanza a ser como un reflejo de lo que puede venir de Semana Santa, donde hubo una buena afluencia”, dijo.

Reconoció que también hay un incremento en los costos de servicios, ya que el aumento en los insumos ha impactado directamente a los restauranteros.

“Tus costos incrementan y tus ganancias se reducen, tienes que hacer modificaciones de precios, pero también no lo puedes llevar tan alto porque pegas mucho al consumidor”.

Destacó que los restauranteros han optado por distintas estrategias para mantener a flote sus negocios, lo que ha obligado a realizar ajustes en los menús, para hacer frente a la inflación, pero sin impactar de sobre manera a sus consumidores.