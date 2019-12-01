Reportan pérdidas por 2 mil 300 mdp por bloqueos de productores de maíz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 14:41:12

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reportó que los bloqueos carreteros que hicieron los productores de maíz les provocaron pérdidas por más de 2 mil 300 millones de pesos.

A través de un comunicado, la organización empresarial respaldó el diálogo entre el Gobierno federal y agricultores, pero dejó en claro que ninguna demanda legítima puede expresarse mediante acciones que paralicen la movilidad nacional o pongan en riesgo la seguridad de la población y las cadenas productivas.

“Durante más de 72 horas, los bloqueos carreteros afectaron rutas logísticas estratégicas de los corredores del Bajío, Occidente y Altiplano, generando pérdidas superiores a los dos mil 300 millones de pesos”, apuntó la Cámara.

Además, en la nota de prensa recalcó que las acciones los agricultores de maíz ocasionaron retrasos en transporte, cancelación de entregas, costos extraordinarios de almacenaje y desabasto temporal de insumos industriales y alimentos básicos.

En ese sentido, la Canacintra aseveró que las afectaciones por estos bloqueos carreteros repercutieron directamente en el bienestar social, al impactar el precio final de productos esenciales y provocando el cierre parcial de operaciones en micro y pequeñas empresas dependientes de suministros diarios.