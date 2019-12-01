Profeco destaca reducción del 2.2% en combustibles a pesar de situación internacional

Profeco destaca reducción del 2.2% en combustibles a pesar de situación internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 13:18:39
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Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, destacó la reducción del 2.2 por ciento en el precio de los combustibles, desde la renovación del acuerdo para la estabilización del costo de la gasolina.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que con el acuerdo entre el gobierno y empresarios, se ha logrado disminuir el precio de la gasolina regular y se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro.

Asimismo, el procurador Escalante Ruiz recalcó que el descenso de los precios ocurre en un contexto internacional complejo, marcado principalmente por los conflictos bélicos en Medio Oriente, los cuales suelen presionar al alza los costos de los energéticos a nivel mundial.

"Frente al aumento en los precios de la gasolina a nivel internacional, en México se le da seguimiento a esta estrategia para proteger la economía de las familias", señaló el titular de la Profeco.

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