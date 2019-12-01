Producción y exportación de autos en México caen en 2025 ante amenazas arancelarias

Producción y exportación de autos en México caen en 2025 ante amenazas arancelarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 13:58:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- La producción de automóviles en México cayó un 0.9 por ciento en 2025 y la exportación se desplomó 2.7 por ciento, ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El órgano independiente documentó 3 mil 953 millones de vehículos ligeros fabricados de enero a diciembre de 2025, es decir, casi 36 mil menos que el año anterior.

Mientras tanto, la industria automotriz mexicana exportó 3 mil 385 millones de vehículos ligeros durante el año pasado, unos 93 mil 301 menos que en el periodo precedente.

Es de mencionar que casi ocho de cada 10 vehículos que exportó México, el 78.4 por ciento, fueron a Estados Unidos, mientras que un 11.1 por ciento se vendieron a Canadá.

En ese sentido, en el mercado interno se comercializaron mil 524 millones de automóviles el año pasado, alrededor de 20 mil 316 más que en 2024.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro deja un hombre sin vida
Ultiman a un hombre en su domicilio de la colonia La Charanda en Tingambato, Michoacán 
¿Quién es Yesenia Méndez, la secretaria de Carlos Manzo que servía a Grecia Quiroz y ahora es investigada por homicidio?
Caen presuntos líderes de organizaciones criminales que venden estupefacientes en CDMX
Más información de la categoria
¿Quién es Yesenia Méndez, la secretaria de Carlos Manzo que servía a Grecia Quiroz y ahora es investigada por homicidio?
Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz y Carlos Manzo; habría participado en homicidio del alcalde
Golpe a la delincuencia en Michoacán: detienen a 17 personas; aseguran armas y vehículos
Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados
Comentarios