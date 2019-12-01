Producción y exportación de autos en México caen en 2025 ante amenazas arancelarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 13:58:13

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- La producción de automóviles en México cayó un 0.9 por ciento en 2025 y la exportación se desplomó 2.7 por ciento, ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El órgano independiente documentó 3 mil 953 millones de vehículos ligeros fabricados de enero a diciembre de 2025, es decir, casi 36 mil menos que el año anterior.

Mientras tanto, la industria automotriz mexicana exportó 3 mil 385 millones de vehículos ligeros durante el año pasado, unos 93 mil 301 menos que en el periodo precedente.

Es de mencionar que casi ocho de cada 10 vehículos que exportó México, el 78.4 por ciento, fueron a Estados Unidos, mientras que un 11.1 por ciento se vendieron a Canadá.

En ese sentido, en el mercado interno se comercializaron mil 524 millones de automóviles el año pasado, alrededor de 20 mil 316 más que en 2024.